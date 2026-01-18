Visita a sorpresa, questa mattina, del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e del neo assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Ad accoglierli il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, insieme ai vertici aziendali.

Il mini-tour è iniziato nei reparti, dove Decaro e Pentassuglia hanno incontrato il personale sanitario, osservando da vicino l’organizzazione dei servizi e le condizioni di lavoro. Un passaggio pensato per ascoltare direttamente chi opera ogni giorno in corsia e per verificare sul campo il funzionamento delle strutture.

La visita è poi proseguita nel pronto soccorso. Qui il presidente della Regione si è soffermato a lungo con medici e infermieri, dialogando anche con i pazienti in attesa per conoscere la loro situazione clinica e la qualità dell’assistenza ricevuta. Un momento di confronto diretto, senza filtri, che ha permesso di raccogliere impressioni e criticità in tempo reale.

Nel corso della mattinata non è mancato un gesto di riconoscimento verso il personale sanitario e gli operatori del 118, impegnati quotidianamente nella gestione delle emergenze. Un omaggio al lavoro svolto in una delle aree più delicate del sistema sanitario, spesso sotto pressione ma centrale per la tutela della salute dei cittadini.

La visita, svolta in forma riservata e senza annunci ufficiali, si inserisce nel percorso di attenzione della Regione verso i presidi ospedalieri e i servizi di emergenza, con l’obiettivo di rafforzare l’ascolto e la presenza istituzionale nei luoghi chiave della sanità pubblica.