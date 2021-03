Nota del Consigliere regionale, Mauro Vizzino Presidente della Commissione Sanità.

“Abbiamo dovuto lottare per anni per evitare che la Cittadella della Ricerca finisse nell’oblio a causa di scelte penalizzanti a livello nazionale e regionale. C’è stato anche chi, nel tempo, ha cercato di infliggerle un colpo mortale trasformandola in un semplice condominio.

Adesso, invece, c’è un atto ufficiale della Regione Puglia con cui si dà avvio ad un percorso di valorizzazione, trasformando questo complesso nel punto di riferimento regionale per lo sviluppo di una economia ‘green’, attraverso attività scientifiche rivolte all’innovazione.

Il tutto, con inevitabili e positivi ritorni in termini economici ed occupazionali per il nostro territorio, grazie al pieno coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

Ovviamente siamo solo ai primi passi ed è per questo che continueremo ad avere un atteggiamento vigile perché tutto proceda in tempi brevi e nella direzione auspicata.

La sfida è quella di non avere una Cittadella nel deserto, ma una fucina di crescita immateriale, fatta di innovazione e sviluppo”.