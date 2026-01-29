Sabato 31 gennaio alle ore 16 il Castello Alfonsino – Forte a Mare apre le sue porte a un’esperienza unica: un viaggio tra le mura che hanno vissuto assedi, battaglie e silenzi carichi di memoria.

Lungo il percorso di visita, tra sale storiche e scorci suggestivi, un attore darà voce ai racconti di guerra e alle testimonianze che ancora risuonano in queste pietre. Una visita itinerante che intreccia parole, emozioni e suggestioni trasformandosi in un percorso teatralizzato immersivo.

Il pubblico sarà accompagnato in un cammino tra storia e memoria, dove le voci del passato tornano a vivere attraverso la drammatizzazione e la forza evocativa del teatro. Un’occasione speciale per conoscere il Castello Alfonsino non solo come monumento, ma come luogo vivo di racconti, di memorie e di partecipazione collettiva.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Le Colonne sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, intende valorizzare il Castello Alfonsino – Forte a Mare come luogo di memoria, incontro e partecipazione.

La prenotazione è obbligatoria sul sito www.pastpuglia.it o su PastPuglia App.