Altro giro, altro tie-break amaro per la Olio Pantaleo Fasano, che nella seconda sfida casalinga stagionale cede il passo alle giovanissime del Club Italia. Al termine di una vera e propria battaglia risolta solo ai vantaggi dell’ultimo set, le ragazze guidate da coach Juan Cichello strappano la vittoria per 3-2, portando a casa due punti pesanti e festeggiando il loro quarto tie-break consecutivo della stagione.

Per la formazione di coach Paolo Totero rimane il rammarico di una prestazione altalenante che non ha permesso di dare continuità alla bella vittoria ottenuta a Imola, regalando comunque un punto che muove la classifica gialloblù.

L’avvio del match vede la Olio Pantaleo partire con il piglio giusto, tentando subito la fuga. Il Club Italia però non si scompone, ricuce lo strappo e, dopo un serrato testa a testa, fa suo il primo parziale (23-25). La reazione delle fasanesi è veemente: trascinate dalle fiammate di Piia Korhonen, le padrone di casa mettono in seria crisi la ricezione ospite e pareggiano subito i conti nel secondo set (25-17), nonostante una Ludovica Tosini già in formato MVP per le federali.

Il terzo set vede un nuovo blackout per la Olio Pantaleo. Complici i troppi errori della squadra di Totero, il Club Italia cambia marcia e scappa via senza problemi, chiudendo sul 17-25. Ma i giochi non sono affatto finiti: le gialloblù tirano fuori gli artigli nel quarto parziale, restituendo il 25-17 con una condotta aggressiva e perfetta, che rimanda ogni verdetto al quinto e decisivo set.

Il tie-break è roba per cuori forti. Le due squadre lottano punto a punto fino ad arrivare ai vantaggi sul 14-14. A decidere l’incontro sono due disattenzioni finali delle gialloblù, che spianano la strada al Club Italia per il definitivo 14-16.

Nel post-gara, il tecnico fasanese analizza così la prestazione delle sue ragazze:

“Rispetto a domenica scorsa eravamo più presenti e più sul pezzo. Ovviamente continuiamo ad avere alti e bassi, probabilmente frutto del periodo. Anche a Imola avevamo avuto questo andamento altalenante. Complimenti al Club Italia che ci ha messo in difficoltà, anche se in altri momenti ci siamo andati da soli. Dobbiamo lavorare per entrare a regime e questo in settimana sarà il nostro mantra. Muovere la classifica fa sempre bene. Abbiamo preso un punto importante ma dobbiamo imparare a portare a casa anche i tie-break, limando gli alti e bassi che condizionano le partite. Le ragazze stanno comunque lavorando bene e intensamente e sono certo che risolveremo questo problema”.

La serata del Pala Vignarina ha vissuto un momento di grande celebrazione prima del fischio d’inizio. L’atleta gialloblù Chiara Salvatori è stata infatti premiata come Top Blocker della scorsa Serie A2-Tigotà 2025/2026 grazie ai suoi 81 muri vincenti. A consegnarle il prestigioso Pallone d’Oro della Lega è stato il neo-presidente della Lega Pallavolo Femminile, Vito Cozzoli, in visita ufficiale a Fasano.

La presenza del numero uno della LVF è stata accolta con grande entusiasmo dal presidente della Olio Pantaleo, Renzo Abete, e dal direttore sportivo Micaela Cofano. Cozzoli si è poi trattenuto con gli addetti ai lavori e la stampa, esprimendo tutto il suo orgoglio per il movimento locale:

“Credo che la pallavolo stia vivendo un momento importante e da pugliese, visto che sono nato a Bari, sono particolarmente orgoglioso del movimento pallavolistico grazie anche a ben tre squadre iscritte a questo campionato. Io sono qui per salutare la società e i loro tifosi e la stessa cosa farò in tutti gli altri palazzetti d’Italia. La pallavolo italiana è in grande crescita e ci adopereremo per far sì che questo sport possa radicarsi meglio nei territori come già si adopera la società di cui sono ospite questa sera”.

Il Tabellino

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – CLUB ITALIA 2-3

(23-25, 25-17, 17-25, 25-17, 14-16)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Turco 2, Salinas 15, Salvatori 10, Korhonen 28, Bulovic 8, Caneva 9, Vittorio (L), Pozzoni 9, Bondavalli, Da Pos, Favaretto, Maiorano, Lavagnino. All. Totero.

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