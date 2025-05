Nonostante un ottima prestazione della Pantaleo Podio Fasano il Bologna espugna il Vigna Marina e vola in serie A2.

La Pantaleo prova a ribaltare il risultato della gara di andata con una prestazione tutta grinta e cuore dinanzi al suo pubblico. ma alla fine il Bologna porta a casa la serie A2. Partenza molto positiva per le fasanesi che firmano un avvio di gara di ottima fattura infliggendo alle bolognesi un 25-18 molto incoraggiante per il proseguo della partita. Alla ripresa dei giochi però il Bologna cambia registro riequilibrando il match con giocate ben orchestrate. La Pantaleo resiste al ritorno delle ospiti ma il set va alle bolognesi. L’incubo della gara di andata comincia a serpeggiare ma Valentina Martilotti e compagne non mollano di un centimetro gestendo al meglio un leggero ma costante vantaggio delle felsinee. La reazione delle ragazze di coach Paolo Totero e decisa e veemente al punto che sul finale di set ribaltano le sorti del terzo set. Si arriva ai vantaggi ma ancora una volta un pizzico di sfortuna penalizza le ultime giocate delle padrone di casa, che devono così arrendersi alle bolognesi che, portandosi sul 2-1, chiudono qualsiasi discorso sulla promozione in serie A2. Il quarto ed ultimo set si gioca per onor di firma tra due squadre ormai con la testa su due diversi obiettivi: la Pantaleo ormai proiettata ai prossimi due impegni dei play-off di quarta fascia che disputerà con la vincitrice della terza fase e un Bologna ormai con la testa ai festeggiamenti per il salto di categoria.

“Abbiamo disputato una buona partita – afferma coach Totero – e rispetto a quanto fatto nella prima gara abbiamo limitato gli errori. Purtroppo tutto ciò non è bastato a conquistare i tre punti che ci avrebbero mandato al golden-set decisivo. Devo dire che le mie ragazze hanno disputato un ottima prestazione giocando punto a punto contro un buon Bologna. E’ ovvio che la gara è finita sul 2-1 per loro ma sino ad allora il match è stato veramente molto equilibrato. Ora bisogna raccogliere tutto ciò che di buono è stato prodotto stasera e concentrarci per il prossimo impegno ancora una volta difficile e decisivo per questa stagione”.

Tutto rimandato ai play-off di quarta fascia quindi che le fasanesi giocheranno a partire dal prossimo week end contro la vincente di Marsala-Riccione per poi disputare la finalissima al Vigna Marina di Fasano il prossimo 7 giugno. Ultima decisiva chiamata per il sogno chiamato serie A2.

Pantaleo Podio Fasano -VTB FCRedil Bologna 1-3

(25-18, 21-25, 24-26, 18-25)

Pantaleo Podio Fasano: Martilotti, Mearini, Botarelli, Campana, Albano, Negro, Vittorio (L), Di Coste, Soleti, Vinciguerra, Maiorano, De Dominicis. All. Totero.

VTB FCRedil Bologna: Taiani, Neriotti, Saccani, Frangipane, Pulliero, Tellaroli, Laporta (L). De Paoli, Cavicchi, Malossi, Bongiovanni, Melega. All. Ghiselli.

Arbitri: Marco De Orchi, Erika Burrascano.

Amatori Giada