Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l’avvio di un nuovo collegamento in partenza da Brindisi alla volta di Milano Linate. La nuova rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà sabato 3 luglio.

Grazie alle quattro frequenze settimanali previste (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica), sarà ancora più facile e comodo, per i passeggeri pugliesi, imbarcarsi alla volta della Lombardia. Il vettore ha riconfermato, infine, il suo portfolio voli da e per Brindisi per la Summer 21: con la nuova rotta per Milano Linate, salgono a 3 le rotte disponibili presso lo scalo. Confermati a Bari 22 collegamenti, 17 internazionali e 5 domestici.

“Annunciamo con grandissimo entusiasmo l’avvio di questa nuova rotta da Brindisi alla volta di Milano, che ci consente di rafforzare ulteriormente l’asse turistico tra Nord e Sud Italia. Aumentano quindi le opzioni di viaggio presso lo scalo pugliese dove il nuovo volo per Milano Linate si aggiunge a quelli già disponibili alla volta di Venezia e Genova, per un totale di oltre 46.000 biglietti in vendita, pari a un incremento del 190% rispetto al 2019. Per i prossimi mesi estivi, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri nuove opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel far ripartire il comparto turistico, così fortemente colpito dalla pandemia Covid-19. Infine, non va dimenticato che, alle rotte disponibili presso lo scalo di Brindisi, si affiancano quelle operate presso l’aeroporto di Bari” – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Compiacimento per l’annuncio è stato espresso dal Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, per il quale “l’avvio del nuovo collegamento con Milano Linate, che si aggiunge a quelli già previsti dal vettore sull’Aeroporto del Salento, assume grande valore in vista della ormai prossima stagione estiva. Peraltro, tale decisione, ben si colloca nel Piano strategico di Aeroporti di Puglia che, anche alla luce delle rimodulazioni rese necessarie dalla pandemia, attribuisce particolare importanza a quelle connessioni domestiche Nord – Sud che mettano in relazione diretta, comoda ed economica, aree che esprimono consistenti flussi di mobilità. Arricchire, quindi, l’offerta di servizi da una delle aree più importanti per il turismo pugliese, che ha nel Salento e nell’area sud est un eccellente polo attrattivo, costituisce un passaggio fondamentale per dare ulteriore impulso, in condizioni di massima sicurezza sanitaria, alla ripresa dell’attività di linea sulla rete aeroportuale pugliese”

L’offerta Volotea per i prossimi mesi, naturalmente, è all’insegna della massima flessibilità: tutti i voli acquistati prima della fine di maggio, infatti, possono essere modificati (senza sostenere la tassa per il cambio volo fino a 7 giorni prima della partenza), con voli con partenza fino al 30 settembre. Inoltre, è attiva una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR, potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo.

Tutte le rotte Volotea da e per Bari e Brindisi sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.