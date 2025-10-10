L’iniziativa pubblica è organizzata dal Consorzio ATS BR4 in collaborazione con gli ETS attivi nella realizzazione dei servizi di rafforzamento in favore degli utenti oncologici e delle loro famiglie.

Continuano gli incontri di presentazione dedicati ai nuovi servizi di rafforzamento e sostegno per i malati oncologici nei Comuni del Consorzio ATS Br4. La prossima iniziativa, organizzata con l’obiettivo di illustrare in dettaglio i servizi aggiuntivi in favore degli utenti oncologici e delle loro famiglie, si terrà a Latiano lunedì 13 ottobre, a partire dalle ore 17:30, presso la Sala Flora a Palazzo Imperiali.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Mino Maiorano e dell’assessore comunale ai servizi sociali Luana Monaco, interverranno il presidente del Consorzio BR4 Lucrezia Morleo, Antonio Calabrese e Paolo Papapietro – rispettivamente coordinatore tecnico e coordinatore strategico della cabina di regia degli Ambiti Territoriali Sociali provinciali – e il direttore del Consorzio BR4, Francesco Siodambro.

L’iniziativa, aperta alla partecipazione di associazioni e cittadini interessati, ospiterà le testimonianze dei rappresentanti degli Enti del Terzo Settore che hanno aderito al percorso.