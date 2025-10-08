Continuano gli incontri di presentazione dedicati ai nuovi servizi di rafforzamento e sostegno per i malati oncologici nei Comuni del Consorzio ATS Br4. L’iniziativa, organizzata con l’obiettivo di illustrare in dettaglio i servizi aggiuntivi in favore degli utenti oncologici e delle loro famiglie, si terrà giovedì 9 ottobre a partire dalle ore 17:30 presso l’aula consiliare del Comune di San Pietro Vernotico, in piazza Giovanni Falcone.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca di San Pietro Maria Lucia Argentieri, dell’assessore comunale Selena Nobile e del presidente del Consorzio BR4 Lucrezia Morleo, seguiranno gli interventi di Antonio Calabrese e di Paolo Papapietro – rispettivamente coordinatore tecnico e coordinatore strategico della cabina di regia degli Ambiti Territoriali Sociali provinciali – e del direttore del Consorzio BR4, Francesco Siodambro. L’iniziativa, aperta alla partecipazione di associazioni e cittadini interessati, ospiterà le testimonianze dei rappresentanti degli Enti del Terzo Settore che hanno aderito al percorso, già attivi sui territori con l’erogazione di servizi che spaziano dalle attività di prevenzione al trasporto presso i luoghi di cura, dagli interventi di supporto psicologico e sociale ai corsi per favorire il benessere psico-fisico attraverso le arti e lo sport.