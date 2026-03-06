Insieme, proveremo a “leggere tra le righe”, allenando la nostra capacità di stare nell’incertezza del testo e di accogliere i diversi punti di vista, proprio come suggerisce l’autrice “madre” della medicina narrativa Rita Charon. Sarà un’occasione per educatori, operatori del mondo della cultura e del sociale, bibliotecari e chiunque voglia trasformare l’ascolto in uno strumento di cura e inclusione.

Il workshop nasce dalla collaborazione tra la Biblioteca Comunale “Ugo Granafei” di Mesagne e la Biblioteca “S. Cavallo” di San Michele Salentino, con l’obiettivo di attivare un trasferimento di competenze tra professionisti, operatori del Terzo Settore e cittadini e promuovere metodologie innovative.

• 17 marzo

• 24 marzo

• 31 marzo

📍 Biblioteca “S. Cavallo” di San Michele Salentino – ore 16,00

I workshop di close reading saranno tenuti dalla dott.ssa Raffaella Arnesano di Conchiglia aps e oltre alla teoria prevedono un momento pratico in cui i partecipanti si cimenteranno a loro volta con un laboratorio pratico finale.

Il progetto Bibliotelling, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, punta a portare la biblioteca e i suoi servizi fuori dalle mura consuete, raggiungendo le periferie e le fasce di popolazione più fragili. Questo workshop è uno dei tasselli fondamentali per costruire una comunità che non solo legge, ma sa “leggersi” attraverso le storie degli altri.

I posti sono limitati a 15 partecipanti per garantire una dimensione laboratoriale e partecipativa.

Per info e iscrizioni: ufficiostampa@comune.sanmichelesal.br.it