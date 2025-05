Voluta, desiderata, meritata e conquistata. Brindisi mostra la versione migliore di sé stessa espugnando il difficile parquet del PalaDelMauro di Avellino grazie a una prestazione maiuscola per quaranta minuti, volando prima sul +20 nel terzo quarto e resistendo poi alla furente rimonta dei padroni di casa fermatasi al -5. MVP un super Giovanni Vildera autore di una prova a tutto tondo con 21 punti e 10/11 al tiro.

Turno finale dei play-in previsto domenica alle ore 18:00 sul campo della Tezenis Verona.

Cambia lo starting five coach Piero Bucchi schierando Radonjic dalla palla a due da ala piccola al fianco dei compagni da Calzavara-Brown-Ogden-Vildera. Partenza lampo per la Valtur con un break di 4-14 nei primi cinque minuti di gioco. Il primo quarto di Vildera, in doppia cifra a referto, e dei biancoazzurri e di ottima fattura sui due lati del campo per il punteggio di 16-25. I due canestri in fila di Arletti aprono il secondo quarto ma la difesa di Avellino sale in intensità e contatti difensivi per porre rimedio al passivo di -14 (18-32). La squadra di casa dimezza lo svantaggio sul -7 (32-39 al 19’) prima di una nuova fiammata ad opera di Ogden per il definitivo 35-44 a fine primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi arriva anche il momento di Brown, a segno in un guizzo da 5 punti consecutivi, e il solidissimo apporto di Vildera a valere il massimo vantaggio di +20 (37-57 al 26’). Si scuotono gli irpini con un super break di 14-2 firmato dalla verve di Maglietti ricucendo il gap sotto la doppia cifra a fine terzo quarto sul 51-59. Brindisi non riesce a tirare per due azioni consecutive a inizio periodo, facendo scadere i 24” offensivi e soffrendo la difesa biancoverde che produce il massimo sforzo per tornare definitivamente a contatto a due possessi di distacco (56-61 al 33’). Nel momento di maggiore difficoltà la Valtur tira fuori gli artigli appoggiandosi a un Ogden in grande serata e alla prima tripla di Radonjic per il controbreak di 1-13 (56-74 al 37’). La zampata è decisiva per una vittoria nettamente meritata che vale il secondo turno dei play-in.

IL TABELLINO

AVELLINO BASKET – VALTUR BRINDISI: 67-82 (16-25, 35-44, 51-59, 67-82)

AVELLINO BASKET: Lewis 11 (1/8, 1/3, 11 r.), Earlington 14 (5/11, 1/3, 4 r.), Sabatino 2 (1/2, 4/6, 5 r.), Mussini 14 (1/3, 4/8, 2 r.), Jurkatamm 5 (1/4, 1/5), Verazzo 8 (2/3, 1/1, 3 r.), Nikolic 4 (2/5, 1 r.), Lenti 2 (1/2, 3 r.), Maglietti 9 (3/4, 1/2), Porfigli ne, Codeluppi ne. Coach: Crotti.

VALTUR BRINDISI: Brown 11 (3/8, 1/3, 5 r.), Arletti 6 (3/4, 2 r.), Del Cadia 2 (1/2, 1 r.), Laquintana 2 (1/2, 0/1, 6 r.), Fantoma (0/1), Radonjic 5 (1/2, 1/3, 7 r.), Calzavara 13 (3/6, 1/3, 5 r.), Ogden 18 (2/8, 4/7, 9 r.), Vildera 25 (12/13, 6 r.), Buttiglione ne, Jahier ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Vita – Berlangieri – Centonza.

NOTE – Tiri liberi: Avellino 8/9, Brindisi 9/11. Perc. tiro: Avellino 25/62 (9/22 da tre, ro 5, rd 28), Brindisi 33/63 (7/27 da tre, ro 5, rd 33).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi