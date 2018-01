L’avvicendamento alla guida del Comando di Polizia Locale nella città di Brindisi non può lasciarci indifferenti per il rapporto ed il confronto continuo avuto negli anni con l’ormai ex Comandante Teodoro Nigro. Un confronto connotato, in alcune fasi, anche da toni accesi ma sempre nei limiti del rispetto dei ruoli e della persona.

E sull’aspetto umano e professionale intendiamo rivolgere al Dott. Nigro il nostro apprezzamento per la disponibilità la collaborazione e la sensibilità dimostrata nei confronti delle istanze dei cittadini – consumatori nonostante le tante difficoltà gestionali legate anche alla realtà economica e sociale del territorio.

Al neo Comandante Antonio Claudio Orefice, oltre all’augurio di buon lavoro, rivolgiamo un invito al confronto sui temi di interesse dei consumatori e quindi di competenza della scrivente. Dalla sicurezza stradale, alla mobilità, al monitoraggio dei servizi pubblici e del commercio e del ruolo stesso della polizia locale sono solo alcuni degli argomenti su cui auspichiamo un confronto nell’ottica del miglioramento continuo anche in considerazione della nuova dotazione di uomini e mezzi.

COMUNICATO STAMPA ADOC BRINDISI