Junior Fasano- Macagi Cingoli 35-25.

Finisce con un successo la stagione della Junior Fasano, che si è scucita lo scudetto sul petto sconfiggendo oggi in casa, per 35-25, la Macagi Cingoli, nell’ultima giornata della Serie A Gold 2024/25, conclusa dai biancazzurri all’ottavo posto.

Come da previsioni della vigilia, il match disputato tra due squadre senza assilli di classifica si rivela piacevole e privo di eccessi di tensione agonistica, con i padroni di casa che, guidati da un ispirato Joao Marinho Da Cunha, hanno regalato uno spettacolo divertente ai propri sostenitori. Abbastanza equilibrata la prima frazione, con i locali avanti subito sul 4-1 dopo 3’, ma raggiunti al 6’ sul 4-4 dalla formazione marchigiana. All’8’ si registra quella che si rivelerà l’ultima parità (5-5) con Alessandro Leban e compagni che in seguito tornano sul +3 al 12’ (8-5) e gestiscono con il vantaggio senza particolari allunghi, ma al contempo senza più farsi affiancare dagli avversari, i quali toccano per l’ultima volta il -1 al 25’ (14-13).

Prima dell’intervallo la Junior spinge sino al +4, rientrando negli spogliatoi sul 19-15 e distaccando ulteriormente gli uomini allenati da Sergio Palazzi in avvio di ripresa (23-16 al 38’). Il vantaggio biancazzurro sale ulteriormente nel prosieguo dell’incontro (26-18 al 45’, 32-23 al 54’), fino a toccare le 10 reti di differenza poco prima della sirena conclusiva, che attesta il risultato sul 35-25.

Si conclude così la stagione sportiva della formazione fasanese che, nonostante un’annata non semplice, ha comunque raggiunto gli obiettivi preposti, tra cui il raggiungimento di un piazzamento tranquillo e l’accesso alle Finals di Coppa Italia.

“Al netto di un avversario senza particolare foga agonistica e senza la necessità di fare risultato, siamo stati protagonisti di una prestazione positiva del collettivo ed abbiamo espresso anche una discreta qualità di gioco in attacco – dichiara coach Domenico Iaia – mentre, per quanto riguarda la difesa, abbiamo sistemato nel secondo tempo quanto non ha funzionato al meglio nel primo. Traendo un bilancio di fine campionato, reputo nel complesso soddisfacendo quanto realizzato, nonostante le difficoltà ed una certa sfortuna che ad un certo punto sembrava essersi accanita contro di noi, visti i tanti infortuni che hanno interessato la nostra rosa. Sapevamo di affrontare una stagione complicata, però possiamo trarre tante indicazioni positive da questo anno vissuto sempre in trincea e sotto pressione, e per certi versi, pur non arricchendo di titoli il palmares della Junior, possiamo dire di aver vinto, non avendo fallito nessun obiettivo. Ringrazio dunque i miei ragazzi, a cui vanno i complimenti, i tifosi che ci sono stati accanto e la società che ci è sempre stata vicina”.

Tabellino

Junior Fasano-Macagi Cingoli 35-25 (19-15 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Corcione, Rivan Rodriguez 2, Pugliese 8, Leban, Notarangelo 1, Cantore 2, Marinho Da Cunha 12, Vinci, Capello 3, Neglia, Mizzoni 8, Beorlegui 1, De Santis. All.: Domenico Iaia.

Macagi Cingoli: Jaziri, D’Agostino, D’Benedetto 4, Ciattaglia, Naghavialhosseini 3, Mangoni 6, Somma 1, Latini 1, Strappini 3, Renaud-David 3, Compagnucci, Gigli 1, Coppola, Albanesi, Makhlouf 3. All.: Sergio Palazzi.

Arbitri: Rinaldi-Tempone.

Risultati della 26^ giornata:

Junior Fasano-Macagi Cingoli 35-25, Publiesse Chiaravalle-Pressano 23-21, Alperia Black Devils Merano-Sparer Eppan 34-27, Camerano-Raimond Sassari 27-34, Bozen-Secchia Rubiera 36-33, Cassano Magnago-Teamnetwork Albatro Siracusa 29-25, Brixen-Conversano 31-33.

Classifica finale:

Cassano Magnago*, Alperia Black Devils Merano* e Teamnetwork Albatro Siracusa* 41, Conversano 40, Raimond Sassari 37, Brixen e Bozen 28, Junior Fasano 22, Macagi Cingoli 20, Sparer Eppan 19, Publiesse Chiaravalle 18, Pressano 16, Camerano 8, Secchia Rubiera 5.

*In quest’ordine di graduatoria per la classifica avulsa.

Semifinali Play-Off:

Cassano Magnago-Conversano, Alperia Black Devils Merano-Teamnetwork Siracusa (Gara 1 17/05, Gara 2 24/05, eventuale Gara 3 28/05).

Le vincenti si affronteranno nelle Finali (Gara 1 31/05, Gara 2 7/06, eventuale Gara 3 11/06).

Non si disputeranno i Play-Out poiché vi sono 8 punti di distacco tra il Pressano 12° ed il Camerano 13°, con quest’ultimo retrocesso in Serie A Silver insieme al Secchia Rubiera.

