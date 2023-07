Penultimo giorno per il 9° Torneo “Brindisi Porta del Salento”: le squadre sono alla ricerca del miglior piazzamento in vista della finalissima di domani sera, sabato 8 Luglio, alle ore 18.00, che si giocherà, come di consueto presso il Parco Maniglio, al rione Bozzano di Brindisi.

Da giovedì, in concomitanza con la manifestazione organizzata dall’Asd Robur Brindisi, si sta svolgendo uno stage per 12 giovani arbitri e 4 tutor provenienti dai comitati regionali FIP di Molise, Basilicata, Calabria e Puglia, sotto il coordinamento tecnico di Maurizio Bigi, ex arbitro di Serie A e attuale coordinatore nazionale dei Giovani Arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro.

Lo stage prevede, oltre ad arbitrare le gare della fase finale del torneo, momenti di approfondimento tecnico, ma anche momenti ludici con visite guidate alle bellezze della nostra provincia.

Domani, appuntamento, al termine della finale, con la cerimonia di premiazione, presentata dalla giornalista Pamela Spinelli: un’occasione che l’ASD Robur Brindisi dedica per premiare personaggi che si sono distinti nel mondo dello sport e del sociale e per ricordare quanti hanno dato lustro al basket brindisino e che oggi non ci sono più.

Tra le novità, l’inno d’Italia che sarà cantato dal vivo dalla cantante mesagnese Enza Paciolla, mentre tra i premiati, il Presidente del Tribunale dei Minori di Lecce, dott.ssa Bombina Santella, alla quale è stata assegnata la targa in ricordo di Roberto Buscicchio, storico dirigente sportivo della Libertas Brindisi, e la medaglia concessa dalla Presidenza del Senato della Repubblica.

Altro premiato, l’Ing. Lorenzo Elia, dirigente del Centro Operativo Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, brindisino (nativo di Ceglie Messapica) con un passato di cestista che si è distinto in servizio in alcune emergenze, tra cui il salvataggio della nave traghetto “Norman Atlantic”. A lui sarà assegnata una targa in ricordo di Rodolfo “Foffo” Trabacca, storico presidente del Comitato Regionale della FIP e la medaglia concessa dalla Presidenza della Camera dei Deputati.

A premiare sarà il senatore Roberto Marti, Presidente della 7^ Commissione permanente del Senato (con competenza su cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport).