Posti riservati nelle sale di attesa dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Base nella città di Brindisi ai pazienti con disabilità, questa la finalità di un protocollo d’intesa firmato tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Brindisi ed il Comune capoluogo.

La sigla questa mattina presso la sede dell’Ordine, in via Palmiro Togliatti a Brindisi, alla presenza del Garante dei Diritti per le Persone con Disabilità del Comune di Brindisi, dott.ssa Giuseppina Scarano, del Presidente dell’Omceo ,dott. Arturo Oliva, e del Sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna.

In sostanza grazie a questa intesa saranno garantiti e riservati due posti nelle sale di attesa dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Base nella città di Brindisi ai pazienti con disabilità per una fruizione equa ed equilibrata degli spazi. Un segno, questo, di civiltà e di inclusione ma soprattutto di rispetto dei diritti civili delle persone con differenti abilità.

Per segnalare la presenza dei posti riservati un contrassegno, realizzato gratuitamente dalla tipografia ESSENNE di Brindisi, verrà fornito ai vari medici e pediatri della cittadina brindisina quale contributo alla vivibilità e a dimostrazione della sensibilità alla problematica trattata.

I sottoscrittori del protocollo hanno, inoltre, concordato sulla possibilità di estendere l’iniziativa ai vari Comuni della provincia al fine di divulgare sempre più i motivi dell’inclusione e della compartecipazione.