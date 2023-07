Un sorridente ed entusiasta Enrico Losso ha ritirato il manufatto in terracotta realizzato dal Maestro Pisso Cariolo di Latiano che spetta al vincitore del Concorso letterario Adotta un Esordiente.

È stato quindi lo scrittore veneto, trapiantato a Ferrara, ad aggiudicarsi il primo posto della kermesse ideata e promossa dalla Taberna Libraria di Latiano con il libro dal titolo “Dove nascono le rondini” (Edizioni Garzanti) selezionato nella terna finalista dalla Commissione Esaminatrice presieduta in questa particolare edizione da Giancarlo Visitilli, che di Adotta un Esordiente ha vinto la II Edizione e che lo aveva messo in competizione con “Bly” di Melania Soriani (Edizioni Mondadori) arrivato al secondo posto e “Salvamento” di Francesca Zupin (Edizioni Bollati Borenghieri) terzo nella classifica finale.

Un epilogo al cardiopalma dove i voti tra i primi due classificati, espressi dai 590 studenti-giurati delle 11 scuole coinvolte in questa edizione, si sono distanziati di pochissimo. Un vero e proprio testa a testa vissuto fino all’ultima preferenza espressa dai giovani lettori appartenenti ai seguenti istituti: il Liceo “Lilla” di Francavilla Fontana, il Liceo “Fermi Monticelli”, il Liceo “Palumbo”, il Liceo “Simone-Durano” e l’IISS “Majorana” di Brindisi, il Liceo “Ferdinando” di Mesagne, l’Itc e Liceo “Agostinelli” di Ceglie Messapica, il Liceo “Ribezzo” di Latiano, il Liceo “Lilla” di Oria e il Liceo “Leo” di San Vito dei Normanni e il Liceo “Paglietti” di Porto Torres.

La proclamazione della vittoria si è tenuta nella suggestiva location di Piazza Donnolo nel Rione Judea di Oria nel mezzo di una tappa del Taberna Book Festival, la cui partenza anticipata in questa stagione estiva, agevolata dallo sprint di una calendarizzazione di eventi senza precedenti in termini di tempistica, ha prodotto appunto l’inserimento della serata unica della finale della XII Edizione di Adotta un Esordiente tra gli eventi di luglio 2023. Nella stessa serata in cui il giornalista romano Roberto Maida presentava il suo libro “Storie maledette del calcio” (Edizioni Diarkos), uno spazio iniziale è stato dedicato proprio ad Enrico Losso e al suo momento di gloria, con un breve dialogo sull’opera con il conduttore della serata, il giornalista brindisino Nico Lorusso e l’assegnazione del premio per il vincitore, letta dal sindaco Cosimo Ferretti che, insieme all’Assessore alla Cultura Imma Torchiani, avevano riconfermato, per il concorso Adotta un Esordiente il patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale di Oria. Poi la consegna del manufatto in terracotta effettuata dal Vice Sindaco Michele Locorotondo.

Adotta un Esordiente ha conquistato ormai da tempo, per il suo regolamento, il patrocinio della Capitale della Cultura Europea 2019 Città di Matera ed il Patrocinio dei Comuni di Latiano, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Oria, Mesagne, San Michele Salentino, della Provincia di Brindisi e dell’Ambito di Francavilla Fontana, un importante numero di consensi ed altrettante attestazioni di stima che hanno confermato la proiezione a pieno regime della competizione letteraria targata Taberna Libraria tra i premi più ambiti a livello nazionale, portando la Puglia ed in particolare la Provincia di Brindisi ai vertici del panorama letterario italiano.