Domenica 2 novembre, alle 18.30, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br), si terrà “After the war”, un evento che invita a riflettere sulle ferite lasciate dai conflitti armati, attraverso il linguaggio dell’arte e della scienza con la presenza dell’artista Biljana Bubnjevic e del neurologo e giornalista professor Antonello D’Attoma.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della mostra fotografica “Eyes in Gaza”, un resoconto personale degli eventi attuali esaltando il potere e l’utilità dei social media che continuano a rappresentare un’importante via di diffusione e cambiamento. Protagoniste della serata saranno due opere dell’artista serba. Le sue immagini evocano dolore, perdita e memoria, e non si riferiscono soltanto al conflitto in corso a Gaza, ma a ogni guerra, in ogni tempo e luogo. Biljana Bubnjevic è nata a Belgrado nel 1979 e ha vissuto in prima persona la guerra dei Balcani. Trasferitasi in Puglia circa quindici anni fa, si è formata all’Accademia di Belle Arti di Bari e oggi vive e lavora in Valle d’Itria. Attraverso fotografie e installazioni concettuali, la sua opera propone una riflessione critica sulle emergenze sociali e ambientali contemporanee: conflitti, disuguaglianze, migrazioni, razzismo, fragilità esistenziale e crisi ecologica.

Durante la serata, il professor Antonello D’Attoma, neurologo e giornalista, terrà una conversazione sul tema “Le conseguenze dei conflitti sulla psiche e sull’epigenetica”. Partendo dalle immagini della mostra, il professor D’Attoma illustrerà come le esperienze traumatiche vissute in guerra — o anche solo osservate — possano lasciare segni profondi nella mente e nel corpo, con effetti che si estendono alle generazioni successive.

L’evento si inserisce nella rassegna “Sopra la Terra Rossa”, un progetto culturale che promuove la creatività nata o accolta in Puglia, valorizzando il lavoro di artisti locali e internazionali ispirati da questo territorio.

House of Lucie – Corso Garibaldi, 164 – Ostuni (Br)

Info: 3513463642

Inizio presentazione: 18.30