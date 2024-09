AIPD Brindisi è lieta di annunciare la festa di chiusura del progetto “Diamoci una Zampa”, che si terrà Sabato 28 Settembre pv (dalle ore 10,00) a Brindisi presso Santa Spazio Culturale (Yeahjasi) – Ex convento di Santa Chiara, in via Santa Chiara, 2.

L’evento segna la conclusione di un’iniziativa di grande successo, finanziata dell’European Solidarity Corps – Erasmus+ National Agencies, volta a promuovere la cura, il benessere degli animali, la lotta contro l’abbandono e a sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’adozione responsabile e del volontariato. Il progetto, avviato il 12 aprile 2024, ha coinvolto numerosi partner locali, associazioni di volontariato e centri di accoglienza per animali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli animali abbandonati e promuovere la collaborazione tra cittadini, enti locali e professionisti del settore.

Grazie al sostegno dell’Unione Europea e di AIPD Nazionale, “Diamoci una Zampa” ha realizzato importanti risultati che saremo felici di comunicarvi durante l’evento, tra cui:numero di adozioni responsabili, attività di sensibilizzazione, collaborazione comunitaria e impatto social raggiunto.

“Inoltre durante l’evento – dicono i responsabili – mostreremo esibizioni di agility dog, le attività e le competenze che i ragazzi hanno acquisito. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento conclusivo, che vuole essere un tributo al grande impegno di chi ha contribuito alla riuscita del progetto. Per maggiori informazioni sulla festa di chiusura o per approfondimenti sul progetto “Diamoci una Zampa”, potete visitare le pagine Facebook e Instagram. Questo progetto ha rappresentato un vero esempio di come una comunità possa unirsi per il bene comune degli animali e delle persone. Perché aiutare rende felici !”