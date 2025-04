“Loro sono il partito democratico, lo sono nel presente, lo sono anche nel futuro”.

È stata di Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, a concludere a Frascati (Roma) le attività di “Unità: scuola di partecipazione e formazione del partito democratico”, svoltesi tra il 28 ed il 30 marzo scorsi. Oltre 700 domande di partecipazione, 200 ragazzi scelti dei quali 10 pugliesi (amministratori locali e non) dicono l’importanza dell’evento e l’interesse che ha suscitato la proposta nel mondo dei Giovani democratici. Per la provincia di Brindisi c’era Enrica Anna Sconosciuto, segretaria provinciale dei Giovani democratici, Rosalinda Giannotti, consigliere comunale in Ostuni e membro della segreteria provinciale dei Giovani democratici ed il consigliere comunale di Francavilla Antonio Eugenio De Simone, eletto nella lista del movimento Radici021 (lista collegata al PD).

Il focus degli incontri è stato tutto sull’importanza dei dati, sulla necessità di non sprecarli, di usarli, di difenderli. Le tematiche affrontate, invece, si sono sviluppate per moduli e se si è affrontato il tema di come costruire alleanze sociali e politiche sui territori, si è anche discusso di come attivare i volontari nelle campagne, nonché di come usare al meglio la comunicazione digitale. Gli interventi di Chiara Braga (capogruppo PD alla Camera) il primo giorno; di Elly Schlein e Marta Bonafoni (coordinatrice della Segreteria nazionale) dicono lo spessore delle analisi fatte e delle proposte emerse. Importantissima la presenza di Marwa Mahmood (responsabile partecipazione e formazione politica segreteria nazionale PD) che ha permesso la realizzazione della scuola con Marcella Marcelli (coordinatrice di dipartimento partecipazione e formazione politica). “Divisi in classi e poi in sottogruppi – spiegano i giovani brindisini partecipanti all’evento – dovevamo realizzare dei reel e cercare di raggiungere quanti più contatti possibili. Queste attività hanno permesso il dibattito sulle cinque priorità del progetto per l’Italia: sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politiche industriali per la conversione ecologica, diritti sociali e civili. Ora prende l’avvio della condivisione di questa nostra esperienza – hanno concluso -, sentiamo di dover partecipare ad altri quanto maturato a Frascati, nella convinzione che, lo ha detto anche la segretaria Schlein, siamo presente e futuro del Partito democratico”.

Giovani Democratici federazione provinciale di Brindisi