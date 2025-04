Forza Italia si appresta a celebrare i congressi cittadini su tutto il territorio della provincia di Brindisi, un’importante occasione di confronto e rilancio dell’azione politica del partito a livello locale. Il percorso congressuale toccherà tutte le principali realtà della provincia, con una serie di incontri che si svolgeranno nelle sedi locali e in strutture dedicate, alla presenza dei militanti azzurri.

Di seguito il calendario ufficiale dei congressi:

• 4 aprile, ore 17 – San Donaci, Sede Forza Italia (via Tunisi 1)

• 6 aprile, ore 10 – Fasano, CiaiaLab Laboratorio Urbano (corso Vittorio Emanuele 76)

• 6 aprile, ore 18 – Ostuni, Hotel Monte Sarago (corso Mazzini 233)

• 7 aprile, ore 17 – Cisternino, Sede Forza Italia (via Principe Amedeo 25)

• 7 aprile, ore 19 – Oria, Sede Forza Italia (via Magna Grecia 21)

• 11 aprile, ore 16 – Carovigno, Sede Forza Italia (corso Vittorio Emanuele 46)

• 11 aprile, ore 19 – Francavilla Fontana, Castello Imperiale (via Municipio 4)

• 12 aprile, ore 10 – Brindisi, Hotel Nettuno (via Angelo Titi 4)

• 12 aprile, ore 17 – San Vito Dei Normanni, Chiostro dei Domenicani (via Mazzini 2)

• 12 aprile, ore 19 – Latiano, Sede Forza Italia (via Francavilla 85)

• 13 aprile, ore 18 – Ceglie Messapica, Movida Cafè (via Bari 7/9)

• 13 aprile, ore 19 – San Michele Salentino, Sede Forza Italia (via Leopardi 24)

• 14 aprile, ore 17 – San Pancrazio Salentino, Sede Forza Italia (via Regina Margherita 21)

• 14 aprile, ore 19 – Erchie, Sala di Rappresentanza del Comune (Piazza delle Rimembranze)

“I congressi rappresentano un momento fondamentale di partecipazione e democrazia interna, per rafforzare la nostra presenza sui territori e condividere le idee e le strategie per il futuro del nostro partito” – dichiara Laura De Mola, segretaria provinciale di Forza Italia Brindisi. “Sarà un’opportunità per valorizzare il contributo di ogni iscritto e consolidare il radicamento di Forza Italia nelle nostre comunità.”

In vista degli appuntamenti giunge anche l’augurio di buon lavoro del commissario regionale di Forza Italia, On. Mauro D’Attis.

Forza Italia si conferma dunque una forza politica viva e radicata nel territorio, pronta a rilanciare il proprio impegno con rinnovato entusiasmo e determinazione.

LDM Services & Communication S.r.l.