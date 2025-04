Nel pomeriggio di ieri, come gruppo consiliare “Insieme per Rizzo Sindaco”, ci siamo recati presso la Prefettura di Brindisi per rappresentare a Sua Eccellenza il Prefetto la complessa situazione amministrativa del Comune di San Pietro Vernotico. È stata l’occasione per ribadire le motivazioni che hanno spinto il nostro leader Pasquale Rizzo, già candidato sindaco alle ultime elezioni comunali, a rassegnare le proprie dimissioni. Una decisione sofferta, maturata a seguito di una serie di irregolarità amministrative e del mancato rispetto delle prerogative spettanti ai consiglieri comunali.

Ringraziamo il Prefetto per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nell’ascoltare le nostre istanze. Abbiamo inoltre colto l’occasione per esprimere la nostra gratitudine nei suoi confronti per il grande impegno dedicato al Comune di San Pietro Vernotico. Attraverso di lui, rivolgiamo il nostro ringraziamento anche a tutte le Forze dell’Ordine per la costante attenzione riservata alla nostra comunità.

Un ulteriore motivo di riconoscenza va al Prefetto per il prezioso lavoro di coordinamento che sta svolgendo per la realizzazione del Commissariato di Polizia a San Pietro Vernotico. Per suo tramite, desideriamo inoltre ringraziare il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e tutto il Governo per aver individuato il nostro Comune come sede del Commissariato.

Siamo dispiaciuti per la scelta del nostro amico Pasquale Rizzo, che ha deciso di dimettersi stanco dei soprusi subiti, ma siamo certi che continuerà a essere al nostro fianco. La sua esperienza politica e amministrativa sarà fondamentale per guidarci nel percorso di ricostruzione del centrodestra a San Pietro Vernotico.

Gruppo consiliare “Insieme per Rizzo Sindaco”