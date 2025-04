Sarà il cantautore Emanuele Colandrea a impreziosire il weekend con un concerto organizzato e promosso da Arci Movimenti di Brindisi. L’appuntamento è in programma venerdì 4 aprile alle 21.30 sul palco del laboratorio urbano Movimenti (via Felice Carena, quartiere Sant’Elia, Brindisi).

“Uno” è il nuovo album di inediti di Emanuele Colandrea, pubblicato l’1 aprile 2025 per l’etichetta 29Records. Quarto lavoro da solista del cantautore e polistrumentista che ha scelto di chiudersi in studio e di fare tutto da solo. I crediti di questo disco sono quanto di più stringato si possa immaginare: l’album è scritto, suonato, arrangiato, registrato, mixato e masterizzato da Emanuele Colandrea.

Le tredici canzoni restituiscono la verità, la franchezza e la freschezza alle quali Colandrea ha abituato i suoi ascoltatori, ma con una profondità che si fa ancora di più impegno e consapevolezza. Anche in Uno il cantautore prende per mano e porta a spasso nei suoi pensieri: una lontananza che non è mai assenza, una dedica al figlio, un’eco di ciampiana memoria contro il consumismo, i giorni che sembrano stagioni e l’importanza della condivisione, i bambini di Gaza che non diventeranno mai adulti.

“UNO è la regola non scritta con cui è stato concepito il disco, è il numero dell’istinto, del “buona la prima”, di un giorno alla volta, un’ora alla volta, una canzone alla volta, una volta alla volta – dice il cantautore – ho cominciato a registrare decidendo a priori che ogni brano non sarebbe stato pensato e lavorato più di un giorno e che le riprese di chitarra e voce sarebbero state in presa diretta, in simultanea, una sola traccia senza riferimenti di tempo, senza la ricerca della perfezione, senza se e senza ma. Per ricominciare si parte da Zero, per ricominciare a ricominciare, invece, si parte da Uno”.

Il percorso artistico di Emanuele è già molto solido, costruito con dischi e palchi negli anni. In questo ultimo lavoro, da esploratore e viaggiatore solitario, si addentra in territori folk, anche internazionali, frutto degli ascolti assorbiti e fatti propri, per attitudine più che per sonorità vere e proprie, per restituire tracce che si tengono bene tra loro, in modo omogeneo, dando immediatamente l’idea di album e non di somma di brani e soprattutto confermando, ancora una volta, la sua notevole capacità di scrivere belle canzoni.

Emanuele Colandrea, cantante e autore, originario della provincia di Latina. Esce a marzo 2015 la sua prima pubblicazione solista dal titolo “Ritrattati” raccolta di canzoni ritrattate (più 3 inediti) di “Cappello a Cilindro” ed “Eva Mon Amour”, band delle quali è stato autore, chitarrista e cantante. Nel dicembre 2015 esce l’EP di brani inediti “Canzoni dalla fine dell’anno” che anticipa l’uscita (avvenuta a marzo 2016) del disco/racconto “Un giorno di vento”. A marzo 2020 esce l’Ep “I miei amici immaginari”, piccolo concept al quale hanno partecipato invece amici reali (Galoni, Roberto Angelini e Lucio Leoni). A marzo 2022, “Belli dritti sulla schiena”, album prodotto in collaborazione con Pier Cortese.

Per informazioni: 3899934759

L’ingresso è riservato ai soci Arci.