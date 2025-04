Il Comune di Fasano ha indetto una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento, a titolo oneroso, in concessione, del compendio immobiliare comunale denominato “Casina Municipale”, ubicato nella frazione Selva di Fasano, con accessi da Viale Toledo e Viale del Leccio.

L’affidamento a titolo oneroso, mediante procedura ad evidenza pubblica, è suddiviso in due lotti distinti:

• Lotto n. 1: concessione di valorizzazione dell’intero compendio immobiliare, comprensivo di tutte le unità edilizie e delle relative aree pertinenziali;

• Lotto n. 2: concessione temporanea del bar, dei relativi servizi igienici e dell’annessa area esterna ad uso esclusivo.

La durata delle concessioni è fissata come segue, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto è per il Lotto n.1 – 20 anni, per il Lotto n.2 – 2 anni.

La concessione potrà essere rinnovata, previo provvedimento espresso dell’Amministrazione Comunale, alle medesime condizioni ovvero a condizioni aggiornate sulla base degli esiti della gestione, dell’interesse pubblico perseguito e del quadro normativo vigente al momento del rinnovo.

Il rinnovo sarà comunque subordinato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

L’avviso comprensivo degli allegati di gara è pubblicato nella sezione “Bandi di gara e contratti” dell’amministrazione trasparente al link: https://tinyurl.com/casina-fasano

