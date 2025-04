I progetti sanitari realizzati in ambito internazionale dalla Cooperativa Sociale San Bernardo saranno al centro della conferenza stampa che si terrà il prossimo 4 aprile alle ore 11.00 presso Palazzo Nervegna, in Via Duomo, 20, a Brindisi.

Particolare attenzione sarà riservata alla missione Health4Tanzania, organizzata dall’associazione Ripartiamo APS con la collaborazione attiva delle cooperative sociali San Bernardo e Il Giglio. L’iniziativa, svoltasi dal 20 febbraio al 2 marzo, ha portato assistenza sanitaria, diagnosi e cure nelle aree più vulnerabili della Tanzania, coinvolgendo una delegazione guidata dal Direttore Generale della San Bernardo, Giuseppe Natale, che avrà il compito di illustrare l’impegno della Cooperativa.

Alla conferenza stampa interverranno il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Capo della comunicazione della Regione Puglia, Dott. Rocco De Franchi, il Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Dott. Tommaso Gioia, il Direttore Generale dell’ASL di Brindisi, Dott. Maurizio De Nuccio, nonché rappresentanti delle ASL di Brindisi e Taranto. Saranno inoltre presenti i sindaci dei Comuni di Brindisi, Ostuni, San Pancrazio Salentino, Grottaglie, Latiano e San Vito dei Normanni. Prenderanno parte all’evento anche i legali rappresentanti di ABC Live Green Società Cooperativa e Green Building Holding srl, che hanno sostenuto la missione.

L’evento rappresenta un’importante occasione per illustrare i risultati della missione Health4Tanzania e approfondire il ruolo della Cooperativa Sociale San Bernardo nei progetti sanitari internazionali. Sarà altresì di riflessione sull’importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati. La missione, infatti, ha visto la partecipazione della Cooperativa Il Giglio e del Centro medico-diagnostico e fisioterapico IGEA, con il patrocinio della Regione Puglia, delle ASL di Brindisi e Taranto e di numerosi Comuni pugliesi. Il supporto di partner privati come la Cooperativa ABC Live Green, Green Building Holding e Angelo Carlucci ha permesso di consolidare un modello virtuoso di cooperazione tra pubblico e privato, evidenziando il valore dell’intervento congiunto per la tutela della salute globale e dimostrando come l’unione di competenze e risorse possa tradursi in un miglioramento concreto delle condizioni sanitarie nelle aree più bisognose.