Avviata la formazione per docenti e studenti negli istituti scolastici che hanno aderito ai programmi per la promozione della salute nelle scuole proposti nel Catalogo regionale 2024/2025.

“L’incontro tra esperti Asl, insegnanti, studenti, genitori ed Enti del territorio – spiega Liborio Rainò, direttore del Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione e coordinatore GIA (Gruppo Interdisciplinare Aziendale Scuola-salute) – rappresenta sempre un momento per attivare risorse personali e di comunità atte al mantenimento e al miglioramento del capitale di salute e del benessere”.

Tra i programmi in piena esecuzione “Emozioni in ballo”, “Il gioco della rete” e “Unplugged”, che con la collaborazione del Servizio per le Dipendenze patologiche, mirano a promuovere le competenze emotivo-relazionali e ridurre comportamenti a rischio in adolescenza; “0-20-32 Splen-Denti”, programma promosso dalla dottoressa Costantina Putignano (ambulatorio di Odontoiatria del Distretto sociosanitario 4 Asl Brindisi) che nei comuni di Cellino San Marco e San Donaci ha coinvolto complessivamente 100 alunni per promuovere l’acquisizione di abilità relative al binomio salute orale-salute generale. E ancora, ”Muovinsieme”, per la promozione dell’attività motoria, grazie al quale si sono individuati anche nel Comune di Ceglie Messapica, con un lavoro sinergico tra Dipartimento di prevenzione, Istituto scolastico “Preside Lucia Palazzo”, Polizia locale e Comune, percorsi pedonali che permetteranno agli alunni passeggiate e lezioni all’aperto.

Rainò sottolinea che “l’offerta formativa proposta nel Catalogo regionale, promuovendo aree tematiche tra cui nutrizione e attività motoria, salute e ambiente, contrasto alle dipendenze, benessere mentale, corpo in salute, affettività e sessualità, sicurezza in casa, in strada e a lavoro, rappresenta il punto di incontro tra il mandato della scuola e quello delle istituzioni, con l’obiettivo di accrescere nei giovani abilità spendibili nei vari ambiti e contesti di vita”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI