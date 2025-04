Una ventata di determinazione e passione sindacale soffia tra i corridoi dell’ospedale Perrino. Valerio Aga, figura carismatica e pilastro del mondo del lavoro brindisino, è il nuovo segretario aziendale della FP CGIL Brindisi presso il presidio ospedaliero. La sua nomina è un segnale forte, un grido di riscatto per chi, ogni giorno, tiene in piedi la sanità pubblica con sacrificio e dedizione. Aga, con una carriera sindacale che attraversa decenni come un filo rosso di lotte e conquiste, si prepara a prendere le redini di una sfida cruciale: dare voce ai lavoratori insieme alla FP CGIL Brindisi

Per chi lo conosce, è sinonimo di tenacia, esperienza e un’umanità rara. Da anni, la sua figura svetta come un faro per gli operatori sanitari della provincia di Brindisi, un punto di riferimento assoluto per infermieri, medici, tecnici e personale amministrativo. La sua lunga militanza racconta una storia di battaglie vinte e impegni mantenuti: dalle vertenze per il riconoscimento dei diritti contrattuali alle proteste contro le carenze organizzative dell’ASL, Aga ha sempre messo i lavoratori al primo posto. “Non si tratta solo di difendere un posto di lavoro,” ama ripetere, “ma di costruire un sistema che funzioni per chi ci lavora e per chi ne ha bisogno.”

Con un passato che lo ha visto in prima linea in innumerevoli tavoli di trattativa, Aga porta con sé un bagaglio di competenze che pochi possono vantare. La sua capacità di ascoltare, mediare e, quando serve, alzare la voce, lo ha reso una leggenda tra i corridoi ospedalieri. Non è raro sentire colleghi definirlo “il sindacalista che non si ferma mai”, un soprannome guadagnato sul campo, tra assemblee infuocate e confronti serrati con le dirigenze.

La presa in carico del ruolo di Segretario Aziendale FP CGIL Brindisi al Perrino coincide con un momento delicato. L’ospedale, cuore pulsante della sanità brindisina, è da tempo sotto pressione: carenze di personale, turni massacranti e un’organizzazione che arranca sotto il peso di emergenze quotidiane. Solo poche settimane fa, la FP CGIL Brindisi denunciava le difficoltà organizzative di una Direzione medica del Presidio che fatica a gestire una realtà così complessa, con la solitudine dei sanitari lasciati senza supporto durante una crisi notturna. È in questo contesto che Valerio Aga prende le redini, con una missione chiara: trasformare il Perrino in un luogo dove i lavoratori non siano più soli.

“La sanità non è fatta di numeri, ma di persone,” ha dichiarato Aga subito dopo la nomina. “E le persone, qui, sono stanche di promesse vuote. Serve un dialogo vero con l’ASL, servono assunzioni, formazione e rispetto. Io sono qui per questo.” Parole che pesano come macigni e che lasciano intravedere un piano ambizioso: non solo difendere, ma rilanciare nel solco di quello che la FP CGIL Brindisi porta avanti in ogni battaglia.

La nomina di Aga non è passata inosservata. Tra i corridoi del Perrino, c’è chi lo accoglie con entusiasmo e chi con curiosità. “Sa cosa significa stare in trincea, non è uno che parla dall’alto.” E infatti, il neo-segretario non perde tempo: ha già annunciato incontri con i vertici aziendali e una serie di assemblee per raccogliere le istanze di ogni reparto.

Chi lo ha visto all’opera racconta di un uomo capace di fermarsi a parlare con un portantino stremato o di prendere il telefono a notte fonda per risolvere un’emergenza. È questa la sua forza: unire la fermezza del sindacalista all’umanità di chi conosce il peso di una divisa.

La strada davanti a Valerio Aga è in salita, ma il suo arrivo segna un punto di svolta. In un ospedale che troppo spesso ha fatto notizia per le sue fragilità, la sua leadership potrebbe essere la scintilla di un cambiamento reale. “Non prometto miracoli,” dice Aga con il suo sorriso sornione, “ma prometto che nessuno sarà lasciato indietro.”

Valerio Aga non è solo un nome su una tessera sindacale: è una storia vivente di lotta e passione. E oggi, più che mai, il Perrino ha bisogno di un guerriero come lui, con i valori della FP CGIL da portare nella sua attività.

La FP CGIL Brindisi, con il segretario generale Luciano Quarta e il coordinatore alla sanità Francesco Pollasto, accoglie con entusiasmo e fiducia Valerio Aga, certa che il suo impegno saprà portare esperienza, rinnovamento e giustizia nel cuore pulsante della sanità brindisina.

________________________________________________________________________________

FUNZIONE PUBBLICA CGIL BRINDISI