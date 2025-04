Il Comune di Brindisi ha emesso un’ordinanza che sancisce il divieto di accesso e balneazione lungo ampi tratti della costa locale, classificati come aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3). La misura si è resa necessaria a seguito della conferma della pericolosità dell’area da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

La decisione, basata su una serie di normative nazionali e regionali, conferma che la quasi totalità della fascia costiera di Brindisi, eccetto alcuni tratti limitati, è soggetta a un rischio geomorfologico elevato. Tale classificazione è frutto di aggiornamenti cartografici condotti con l’ausilio di tecnologie aerofotogrammetriche e satellitari, resi consultabili pubblicamente attraverso il sito istituzionale www.brindisiwebgis.it.

L’ordinanza impone il divieto di fruizione, anche per i mezzi, nelle zone identificate come PG3, finché non verrà effettuata una nuova rideterminazione delle perimetrazioni da parte dell’Autorità di Bacino.

Il divieto dovrà applicarsi in ogni caso per un’estensione verso l’entroterra pari ad almeno tre volte e, verso mare, pari a due volte l’altezza della falesia (altezza calcolata come variazione nel tratto esaminato tra la quota massima del ciglio superiore e quella minima del piede).

Inoltre, i concessionari degli stabilimenti balneari e delle strutture turistico-ricreative devono rendere inaccessibili le aree interdette, segnalare i percorsi di sicurezza e installare apposita cartellonistica per evidenziare il rischio di instabilità della falesia e le eventuali “vie sicure” di fuga dal pericolo.



Chiunque non rispetti il divieto sarà soggetto a sanzioni amministrative: 100 euro per i bagnanti e 1.000 euro per i titolari degli stabilimenti balneari o altre attività legate alla fruizione del mare. Restano inoltre valide eventuali responsabilità penali per comportamenti non conformi.

L’Amministrazione Comunale ha già avviato interlocuzioni con la Regione Puglia per l’attuazione di interventi di consolidamento della costa, mirati a ridurre il rischio geomorfologico e consentire, in futuro, una revisione delle perimetrazioni attuali. Tuttavia, fino alla conclusione di tali operazioni, le restrizioni rimarranno in vigore.

L’ordinanza è pubblicata nell’albo pretorio online del Comune ed è stata notificata a tutte le autorità competenti, oltre che agli operatori economici coinvolti. I cittadini sono invitati a rispettare le prescrizioni per la tutela della propria incolumità e quella altrui.