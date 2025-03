Giunge al termine il progetto realizzato con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, bando 2023, avviato il 1° marzo 2024. Un anno di attività dedicate ai bambini con sindrome di Down (fascia d’età 6-10 anni), con l’obiettivo di favorire il loro benessere psico-fisico in un ambiente inclusivo e promuovere stili di vita sani attraverso l’attività motoria e una corretta alimentazione.

Grazie al coinvolgimento di cinque sezioni AIPD sul territorio, ciascuna con cinque bambini e le loro famiglie, educatori e volontari, il progetto ha permesso di sperimentare nuove modalità di inclusione e di incentivare la pratica sportiva in ambienti aperti. Grande attenzione è stata riservata anche all’educazione alimentare, con attività ludico-didattiche mirate alla riscoperta di cibi sani come frutta e verdura, promuovendo così abitudini alimentari più equilibrate fin dall’infanzia.

Fondamentale è stato il lavoro di rete con organizzazioni territoriali che offrono servizi alla popolazione generale, contribuendo a creare contesti sempre più accessibili e accoglienti. Le famiglie hanno avuto un ruolo attivo nel progetto, partecipando a incontri periodici di confronto e formazione con esperti, che hanno fornito loro strumenti e strategie per portare avanti nel quotidiano quanto sperimentato nelle attività di gruppo.

AIPD Nazionale, con il supporto dell’ufficio stampa e del responsabile Francesco Cadelano, ha coordinato le attività, garantendo un’ampia diffusione delle iniziative e favorendo il confronto tra le diverse realtà coinvolte.

Con la chiusura del progetto, restano vivi i risultati raggiunti: maggiore consapevolezza da parte delle famiglie sull’importanza di una vita attiva e di una sana alimentazione, bambini più motivati e coinvolti nella pratica sportiva e una rete di comunità educanti che continueranno a promuovere il benessere e l’inclusione per tutti.