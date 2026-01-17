Un pomeriggio dedicato all’informazione, alla testimonianza e alla solidarietà. Mercoledì 22 gennaio, alle ore 17.00, il Museo Ribezzo di Brindisi ospiterà “Aiutami a respirare”, evento solidale a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica, organizzato dall’Inner Wheel Club di Brindisi “Cristina Cordella” in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi.

L’iniziativa nasce dalla volontà della presidente del Club, dott.ssa Aloisia Lamberti, e di tutte le socie, di promuovere la conoscenza di una patologia genetica ereditaria complessa e ancora oggi priva di una cura definitiva. La fibrosi cistica provoca la produzione di muco denso e vischioso che compromette il funzionamento di bronchi, pancreas e altri organi vitali. Grazie ai progressi della ricerca e delle terapie, qualità e aspettativa di vita sono cresciute in modo significativo, rendendo ancora più centrale il sostegno alle attività scientifiche.

All’incontro interverrà Oronzo De Tommaso, responsabile della Delegazione FFC Brindisi–Torre Santa Susanna, da anni impegnato nell’organizzazione di iniziative a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC). Un lavoro riconosciuto anche a livello nazionale dal presidente FFC Matteo Marzotto, cofondatore della Fondazione, nata 28 anni fa dopo la scomparsa della sorella, colpita dalla malattia.

Momento particolarmente intenso della serata sarà la testimonianza di Mariarosaria Petiti, affetta da fibrosi cistica, che condividerà il suo percorso di vita, fatto di difficoltà, forza e speranza.

Sostenere la ricerca significa offrire prospettive concrete ai bambini e alle famiglie che convivono con questa patologia. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS.

L’ingresso è libero. La cittadinanza è invitata a partecipare.