E’ in programma domani, mercoledì 26 maggio, a partire dalle ore 9,10 presso l’Istituto professionale per i Servizi sociali “Francesca Laura Morvillo Falcone” di Brindisi un incontro su bullismo e cyberbullismo, con l’intervento del Questore di Brindisi dott. Ferdinando Rossi e del dott. Eugenio Cantanna (Resp. Polizia Postale Brindisi).

Le insidie di internet sono sempre in agguato, specialmente nei più giovani che risultano molto esposti ai cybercrimini, inclusi gli adescamenti.

Di tali problematiche si parlerà domani mattina presso l’IPSSS Morvillo Falcone di Brindisi, istituto diretto dalla dott.ssa Irene Esposito da sempre molto attento a informare e formare gli studenti, mettendoli al riparo dai rischi e dalle insidie di internet.

Gli esperti ne parleranno domani con le classi terze, in un collegamento via meet a partire dalle ore 9,10. L’incontro, dopo i saluti introduttivi della Dirigente Scolastica Irene Esposito, vedrà gli interventi del Questore di Brindisi Ferdinando Rossi e del responsabile Polizia Postale di Brindisi Eugenio Cantanna, quindi a seguire la dott.ssa Maria Luigia Salvatori (referente Ufficio scolastico provinciale per la legalità e il bullismo), la prof.ssa Carla Laghezza (referente d’istituto per il bullismo), la prof.ssa Giovanna Urso (docente e psicologa), la dott.ssa Elena Galiano (assistente sociale specialista, staff di coordinamento Servizi di integrazione scolastica disabili, coop. Socioculturale), modera il referente per la comunicazione prof. Claudio Argentieri.