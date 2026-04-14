Incidente stradale nella notte a Carovigno, lungo corso Umberto I. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta intorno alle 2:50, a seguito di un sinistro che ha coinvolto due vetture.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe collegato a un furto avvenuto poco prima all’interno di un bar tabacchi della zona.

Il proprietario dell’attività, nel tentativo di inseguire i malviventi a bordo della propria Opel Astra, ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro una Peugeot 206 parcheggiata lungo la carreggiata. L’urto ha provocato il ribaltamento dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente, successivamente trasportato in ospedale.

Presenti anche i Carabinieri della stazione locale, impegnati nei rilievi e nelle indagini per ricostruire l’accaduto e risalire agli autori del furto.

L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, mentre la circolazione ha subito temporanei rallentamenti.