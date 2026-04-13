Esistono somme silenti che molte aziende e privati cittadini hanno versato alle banche negli anni, spesso senza sapere che si trattava di costi illegittimi. Per fare luce su queste opportunità di recupero crediti e fornire strumenti concreti di tutela, si terrà il convegno dal titolo: “Recupera liquidità dalla banca: anatocismo, usura e tutela dell’impresa e del consumatore”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle ore 15.30, presso la sede di Confesercenti Brindisi, in Via Rubini n.12.

Molte imprese italiane hanno sostenuto, e continuano a sostenere, costi bancari non dovuti o applicati in modo irregolare. Allo stesso modo, numerosi consumatori hanno prestato garanzie che, alla luce delle recenti sentenze della giurisprudenza, potrebbero essere dichiarate nulle.

L’obiettivo dell’incontro è spiegare come l’evoluzione normativa odierna permetta di verificare questi rapporti e recuperare importi spesso molto significativi.

Il tavolo tecnico vedrà l’intervento di professionisti esperti nella gestione del contenzioso bancario e nella tutela del patrimonio:

• Dott.ssa Anna Calzolari

• Avv. Giampaola Gambino

• Avv. Giuseppe D’Ippolito

Durante il convegno verranno affrontati i nodi cruciali del rapporto banca-cliente:

• Anatocismo bancario: come individuare e recuperare gli interessi illegittimi.

• Usura in conto corrente e nei mutui: quando i tassi superano le soglie di legge.

• Fideiussioni bancarie: le strategie per contestarle o farne dichiarare la nullità.

• Tutela del patrimonio: strumenti legali per difendere l’impresa e la famiglia.

L’evento non è solo un momento informativo, ma un’occasione pratica per imprenditori e privati di confrontarsi con casi reali e scoprire se la propria posizione bancaria presenta i presupposti per un’azione di recupero.

“Grazie all’evoluzione della giurisprudenza, oggi le aziende hanno armi efficaci per riequilibrare i rapporti con gli istituti di credito e immettere nuova liquidità nel proprio ciclo produttivo”.

L’ingresso è rivolto a imprenditori, professionisti e privati consumatori.

DETTAGLI DELL’EVENTO:

• Data: 17 aprile 2026

• Ora: 15.30

• Luogo: Confesercenti Brindisi – Via Rubini n.12