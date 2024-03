In pochi giorni centinaia di visitatori per “FEMINAE VIRTUS”, la mostra di arte contemporanea dell’artista mesagnese Angioletta De Nitto, inaugurata dal sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, l’8 marzo scorso nelle sale del primo piano del Palazzo Granafei – Nervegna di Brindisi, la cui amministrazione comunale ha concesso patrocinio e compartecipazione. «La serie FEMINAE VIRTUS nasce dal desiderio di rappresentare l’essere donna con i suoi pregi-virtù, vizi-difetti e con la sua straordinaria capacità di truccarsi ed indossare maschere, pur di nascondere la propria intima verità», si legge nelle note biografiche dell’artista la quale, tuttavia, scegliendo quale data del vernissage per la mostra brindisina quella dell’8 marzo, ha inteso inviare un ulteriore messaggio. “FEMINAE VIRTUS”, infatti, si rivela «un viaggio in una fiaba etica dedicata alle virtù della Donna – è stato scritto -. Ogni opera indica lo sviluppo e la capacità di elaborare, affrontare e risolvere i conflitti interiori ed esterni con un processo etico-valoriale-conoscitivo. Le opere indagano gli stati emotivi dell’essere donna attraverso l’autoanalisi e le figure oniriche dell’inconscio».

Nelle 17 tele sono proposte figure zoomorfe, entità spirituali e identità sociali capaci di creare un ponte tra passato e presente, tra cromie ed evocazioni zen, tra conscio ed inconscio. La piaga sociale del femminicidio è il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne vittime di quanti, invece di amarle le costringono a sopportare abusi, sofferenze fisiche e psicologiche fino a perdere la libertà prima di perdere la vita.

La mostra a Palazzo Nervegna resta aperta fino a domenica 17 marzo dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 20,00.

Il catalogo “FEMINAE VIRTUS” (ed. Locopress) è nel bookstore della mostra.