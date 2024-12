Domenica 22 dicembre l’Ecomuseo diffuso Castello D’Alceste si apre al pubblico per un’immersione unica nel passato dei luoghi.

L’area archeologica, che conserva le tracce di un antico villaggio di epoca messapica, sarà protagonista di una mattinata di scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale locale, con un programma di attività adatte ad adulti e bambini.

Durante la mattinata sarà possibile accedere ad una visita guidata al sito per andare a riconoscere le tracce dell’antico abitato e godere del panorama unico che Alceste regala; sarà disponibile un laboratorio tematico dedicato ai più piccoli a tema archeologico ed infine ci fermeremo per un aperitivo a base dei prodotti che la terra offre in questa stagione.

Sarà anche l’occasione per concludere con la consegna degli attestati il Corso di Formazione ALCESTE, GUARDARE AL FUTURO CON CUORE ANTICO , dedicato all’Ecomuseo della città di San Vito dei Normanni e finanziato dalla Regione Puglia – Dipartimento turismo, economia della cultura valorizzazione del Territorio

INFO&PRENOTAZIONI

La partecipazione agli eventi è gratuita e necessita di prenotazione via whatsapp al +39 3319277579 o segreteria@cooperativathalassia.it