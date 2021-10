Si svolgerà venerdì 29 ottobre alle ore 10.00, presso l’Auditorium dell’Istituto scolastico VALZANI di San Pietro Vernotico, una delle tre sedi del Polo MESSAPIA, l’incontro con l’On. Gero Grassi, deputato nelle legislature XV-XVI-XVII, nonché componente della Commissione parlamentare d’Inchiesta sul Caso Moro..

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Moro Vive”, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, e sarà introdotto dal Sindaco di San Pietro Vernotico Avv. Pasquale RIZZO e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi Avv. Claudio CONSALES.

All’ On. Gero Grassi, il compito di avvicinare gli studenti al pensiero, al ruolo ed alla figura del grande statista Aldo Moro, al fine di mantenerne viva la sua memoria. L’onorevole dialogherà con gli studenti delle classi 4^ e 5^ ripercorrendo i momenti salienti degli anni di piombo della vita politica italiana per offrire spunti di riflessione e chiavi di lettura degli avvenimenti recenti.

Gli alunni si confronteranno con una figura che, nella storia, continua ad essere modello e testimonianza dei nostri valori Costituzionali: la persona, il lavoro, la dignità, la libertà, l’uguaglianza e la democrazia.

L’ incontro, oltre a rafforzare il sentimento di appartenenza alla Nazione, favorirà la formazione negli studenti del pensiero critico, e soprattutto consoliderà i percorsi formativi verso la costruzione dell’identità di cittadinanza e partecipazione democratica, per essere sempre fautori di verità, nel solco dell’insegnamento di Aldo Moro.