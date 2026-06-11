Alle ore 10:00 di venerdì 12 giugno 2026, a Francavilla Fontana, presso la Cattedrale (Basilica Minore del SS. Rosario) avrà luogo la cerimonia di commemorazione del 1° anniversario del sacrificio del Maresciallo Carlo Legrottaglie, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”. Il sottufficiale perse la vita nella mattinata del 12 giugno 2025, colpito mortalmente da un colpo d’arma da fuoco di un malvivente durante lo svolgimento del proprio dovere. La Santa Messa in suffragio del militare caduto sarà officiata da Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Pisanello, Vescovo della Diocesi di Oria. L’alto valore del momento e la profonda vicinanza delle istituzioni saranno testimoniati dalla presenza dei massimi vertici dell’Arma. Alla cerimonia interverranno infatti il Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti, Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli.

All’evento prenderanno parte anche i familiari del Maresciallo Legrottaglie, insieme alle autorità civili, militari e religiose del territorio e ai rappresentanti delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestale.

La cerimonia rappresenta un momento di profonda commozione e doverosa gratitudine verso un servitore dello Stato che ha sacrificato la propria vita per la difesa della legalità e la sicurezza della collettività. La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.