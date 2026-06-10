Dal 16 al 19 luglio nel cuore della Valle d’Itria bande e majorettes da tutta Europa, personaggi Disney e grandi ospiti. Lunedì 29 giugno la presentazione del programma incentrato sulla magia della musica.

Cisternino, 10 giugno 2025

Il Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” tornerà per la 28ª volta tra le strade di Cisternino dal 16 al 19 luglio. Chi frequenta il Festival, però, sa che ama rinnovarsi ogni anno per offrire al proprio pubblico nuova musica e nuove emozioni.

Per questa edizione la kermesse ha deciso di rinnovare il proprio Brand valorizzando sempre di più la storia, l’innovazione e il patrimonio culturale e sociale che il Festival ha apportato alla comunità locale nei quasi 30 anni di vita.

Il nuovo logo, sviluppato da Riccardo Bertini e Giuseppe Cirignola a partire da una ricerca tra i cittadini ed i protagonisti delle varie edizioni del festival, vuole sintetizzare in nuove forme un appuntamento che per i cistranesi rappresenta allo stesso tempo tradizione e innovazione, solennità e familiarità, pugliesità ed internazionalità.

Linguaggi diversi che, nel linguaggio universale della musica, sanno creare armonia e regalare – ogni anno – bellezza.

Dalla ricerca di Riccardo e Giuseppe, giovani cistranesi che sul Festival hanno incentrato il proprio progetto di tesi, nasce la nuova brand identity dell’evento, che accompagnerà la comunicazione di una nuova edizione incentrata sulla magia della musica.

Come di consueto la quattro giorni organizzata dall’Associazione Musicale “Città di Cisternino” prenderà il via con il Prologo a cura della Junior Band AMC e dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino alle ore 21:00 di giovedì 16 luglio in piazza Garibaldi. Si entrerà nel vivo della festa con l’opening cerimony nella serata di venerdì 17 luglio con la parata degli ospiti internazionali in via San Quirico. Quest’anno assieme a band e majorettes da Portogallo, Svezia, Olanda e Italia sfileranno anche i personaggi Disney, pronti a regalare la propria magia alle famiglie con la partecipazione di uno tra i più noti doppiatori italiani che interpreterà Pinocchio.

La musica tornerà in scena da assoluta protagonista sabato 18 luglio con il Concerto di gala e le esibizioni degli ospiti nazionali ed internazionali sul palco di Piazza Garibaldi.

Domenica 19 luglio, invece, gran finale con la Street Parade nel centro storico di Cisternino e il grande Show conclusivo in Piazza Garibaldi che vedrà calcare il palco ad un ospite di rilievo nazionale.

Un contesto magico coronato dalle installazioni artistiche a cura di Maraviglia di Puglia che renderanno ancora più suggestivo il Borgo più bello d’Italia.

Le bande e le majorettes ospiti così come i super ospiti saranno annunciati insieme al programma del Festival nella conferenza stampa di lunedì 29 giugno alle ore 19:30 nella Pineta Comunale di Cisternino.

“L’edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” che ci apprestiamo a vivere sarà davvero magica. Abbiamo deciso di riprendere il mondo delle fiabe, valorizzando quella magia che da sempre appartiene alla musica, capace di fare immaginare, sognare e tornare bambino chiunque. Da questa consapevolezza abbiamo costruito un programma ricco di ospiti di grande rilievo che non vediamo l’ora di svelare. Un risultato reso possibile da un evento radicato nel territorio e fortemente supportato della Città di Cisternino e, per il secondo anno, da Intesa Sanpaolo che ringrazio insieme a tutti i nostri partner” dichiara il Presidente dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” Claudio Siliberti.

Appuntamento lunedì 29 giugno per conoscere tutti i dettagli del programma e gli ospiti della 28ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” di Cisternino.