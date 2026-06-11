“Effetto Gruber. Comincia da Brindisi”. Con queste poche parole Roberto Vannacci ha scelto di aprire i suoi canali social con la vicenda politica che ha provocato un terremoto in seno all’assise consigliare brindisina, rilanciando un articolo del giornalista brindisino Andrea Tundo per Il Fatto Quotidiano dedicato alla crescita di Futuro Nazionale all’interno della maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale guidata dal socialista Pino Marchionna.

L’articolo rilanciato dal generale, dal titolo “Futuro Nazionale è il primo partito della maggioranza: consigliere di FdI passa con Vannacci dopo i 3 di FI”, apre con una fotografia che ritrae lo stesso Vannacci insieme a Cesare Mevoli, protagonista dell’ultimo passaggio politico che ha modificato gli equilibri in consiglio comunale.

A determinare il “caso Brindisi” è stato l’ingresso nel gruppo consiliare di Futuro Nazionale di Mevoli, proveniente da Fratelli d’Italia. Una scelta che segue il passaggio, nelle ore precedenti, di tre consiglieri comunali eletti con Forza Italia: Nicola Di Donna, Marika Ciaccia e Luca Tondi.

Con queste adesioni, il gruppo di Futuro Nazionale è diventato il più numeroso all’interno della maggioranza che sostiene l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Marchionna, superando gli altri gruppi consiliari della coalizione con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista Marchionna fermi a 3 consiglieri, un dato che ha attirato l’attenzione anche dei media nazionali.

La frase “Effetto Gruber” utilizzata da Vannacci riprende una convinzione più volte espressa dal leader nazionale: secondo la sua lettura politica, gli attacchi degli avversari contribuirebbero ad aumentare attenzione e consenso attorno al suo progetto.

Il post del leader nazionale arriva a poche ore dalla sua partecipazione a Otto e Mezzo. Una coincidenza che lo stesso Vannacci ha trasformato in una battuta politica, collegando il dibattito televisivo alla notizia proveniente da Brindisi.

L’intervista televisiva della sera precedente aveva visto Vannacci confrontarsi per oltre mezz’ora con Gruber e con la giornalista Lina Palmerini su identità politica, alleanze future e prospettive in vista delle prossime elezioni politiche. Al centro del dibattito anche il possibile rapporto con il centrodestra e la collocazione di Futuro Nazionale nello scenario nazionale.

Nel post pubblicato sui social, Vannacci ha quindi scelto Brindisi come esempio del percorso di radicamento territoriale del suo movimento, accompagnando il rilancio dell’articolo con un messaggio sintetico e dal forte valore simbolico: “Effetto Gruber, comincia da Brindisi”.

Una frase che lega la ribalta televisiva nazionale alla cronaca politica locale e che conferma il ruolo assunto dalla città adriatica nella fase di espansione di Futuro Nazionale.