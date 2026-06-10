È stato presentato oggi nella Biblioteca di Comunità di Fasano il nuovo canale podcast “Terre di Fasano”, promosso dal Comune di Fasano e realizzato in collaborazione con Loquis, la prima piattaforma al mondo di travel podcast geolocalizzati.

La conferenza di presentazione è stata moderata da Mimmo Capozzi, Responsabile della Comunicazione istituzionale del Comune di Fasano, alla presenza del Sindaco Francesco Zaccaria, dell’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi e della Consigliera delegata alla Valorizzazione internazionale del territorio Manuela Rosato.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario del territorio attraverso il linguaggio del podcast, trasformando la scoperta dei luoghi in un’esperienza immersiva capace di accompagnare cittadini e visitatori tra storia, natura, tradizioni e comunità.

Attraverso dieci episodi, il canale conduce l’ascoltatore alla scoperta delle diverse anime delle Terre di Fasano. Il viaggio parte dal centro storico di Fasano, tra piazze luminose, vicoli antichi e testimonianze della presenza dei Cavalieri di Malta, per poi proseguire nelle frazioni e nei paesaggi che caratterizzano questo angolo di Puglia.

Il racconto attraversa Pezze di Greco, dove la memoria della civiltà contadina rivive tra il Museo Laboratorio e il celebre Presepe Vivente; Speziale, piccolo borgo immerso tra ulivi secolari e tradizioni gastronomiche; e Montalbano, porta d’accesso alla Piana degli Ulivi Monumentali, tra masserie, frantoi e percorsi di mobilità lenta.

Ampio spazio è dedicato anche ai luoghi della spiritualità e della devozione popolare, come Pozzo Faceto e il Santuario della Madonna del Pozzo, alle località costiere di Torre Canne e Savelletri, dove mare, archeologia e tradizioni marinare convivono con una vocazione turistica sempre più internazionale, e alle aree collinari della Selva di Fasano, di Laureto e del Canale di Pirro e Cocolicchio, paesaggi che raccontano il legame profondo tra uomo, natura e architettura rurale.

Nel corso degli episodi emergono alcuni degli elementi più rappresentativi dell’identità locale: gli ulivi monumentali, le masserie storiche, i trulli, la Via Traiana, il Parco delle Dune Costiere, l’area archeologica di Egnazia, le produzioni agricole, le tradizioni religiose e le storie delle comunità che da generazioni custodiscono questi luoghi.

Il canale propone così una narrazione che va oltre la semplice descrizione dei punti di interesse, restituendo uno sguardo più profondo sul territorio attraverso racconti, curiosità, testimonianze storiche e suggestioni legate alla vita quotidiana, alle tradizioni e ai paesaggi che rendono unica l’area fasanese.

«Con il travel podcast compiamo un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione e promozione del nostro territorio, scegliendo uno strumento innovativo e sempre più diffuso. Attraverso questi racconti vogliamo offrire a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere Fasano in maniera autentica, entrando in contatto con la sua storia, le sue tradizioni, i suoi paesaggi e le persone che ogni giorno contribuiscono a renderla una comunità viva e accogliente. È un progetto che rafforza il posizionamento della nostra destinazione turistica e che racconta al mondo l’identità profonda delle Terre di Fasano», dichiara il Sindaco Francesco Zaccaria.

«Nasce il primo travel podcast dedicato alle Terre di Fasano.» – spiega l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – «In questi anni abbiamo generato tanti strumenti per promuovere in modo più efficace il nostro bellissimo territorio, ne aggiungiamo un altro, ancora più innovativo: un podcast dedicato alla destinazione che ci permetterà di raggiungere nuove audience in modo coinvolgente e contemporaneo. I podcast sono accessibili ovunque e in qualsiasi momento, sono un mezzo per raccontare storie, cultura, tradizioni a chi potrebbe non conoscere ancora le nostre meraviglie o a chi le sta esplorando. Continuiamo, insomma, a valorizzare Fasano e nel frattempo a coltivare una comunità di cittadini e viaggiatori consapevoli di tutta questa bellezza. Voglio ringraziare l’Ufficio Turismo e Comunicazione del nostro Comune, ancora una volta, per il prezioso lavoro svolto.»

«La realizzazione dei podcast – aggiunge la Consigliera delegata alla Valorizzazione internazionale del territorio Manuela Rosato – rappresenta un ulteriore tassello dell’azione integrata dell’Amministrazione comunale per rafforzare l’attrattività del territorio. Il progetto si inserisce nel percorso già avviato con il sito di destinazione turistica e si integra con tutte le attività rientranti nel progetto europeo Gusti e con il cartellone eventi “WOW! Fasano”, completando una strategia di promozione coordinata e rivolta ai mercati nazionali e internazionali. L’obiettivo è valorizzare in modo sempre più efficace l’identità di Fasano e delle sue frazioni.»

I testi sono interpretati dalla voce di Ida Vinella, mentre la produzione è curata dalla Loquis Factory con post-produzione di Flavio Simone.

Grazie alla tecnologia di Loquis, i contenuti sono geolocalizzati e possono essere ascoltati direttamente nei luoghi raccontati, accompagnando il visitatore durante il viaggio e offrendo una modalità innovativa di fruizione del patrimonio locale.

Con “Terre di Fasano”, il Comune di Fasano si dota di un nuovo strumento di promozione territoriale capace di valorizzare le eccellenze culturali, paesaggistiche e turistiche dell’area, favorendo una conoscenza più autentica e consapevole del territorio.

Il canale Terre di Fasano è disponibile sia nella versione desktop sia attraverso l’app Loquis, scaricabile gratuitamente da tutti gli store.

Inoltre tra qualche settimana, sul sito Terre di Fasano, sarà disponibile un banner per accedere gratuitamente ai workshop del progetto GUSTI.



Si tratta di un ciclo di video lezioni dedicate alla preparazione di pietanze a base vegetale, nate con l’obiettivo di valorizzare le Terre di Fasano attraverso i suoi sapori, le sue storie e le sue tradizioni. Ogni ricetta racconta un pezzo di queste terre. Sono ricette che nascono da saperi antichi, da gesti tramandati che hanno modellato il gusto nel corso dei secoli. Con i workshop GUSTI vogliamo valorizzare questo patrimonio, proteggere l’identità dei luoghi e, allo stesso tempo, renderla accessibile ai visitatori attraverso la narrazione delle ricette. Attraverso i video si potranno scoprire e condividere tecniche, storie familiari e segreti di cucina. Oggi il turismo gastronomico non è solo un modo per scoprire nuovi sapori: è un modello di viaggio che rispetta i territori, valorizza le comunità e riduce l’impatto ambientale. Scegliere un prodotto locale, visitare un’azienda agricola, partecipare a un laboratorio tradizionale significa sostenere un’economia più responsabile e vicina alle persone. Vogliamo costruire un’offerta turistica che valorizzi il territorio, che protegga le tradizioni e che renda protagoniste le comunità. Perché il futuro del turismo – e del nostro Adriatico – passa da qui: dal rispetto, dalla qualità e dalla capacità di raccontare ciò che siamo.



I workshop sono organizzati da Puglia Culture in collaborazione con il Comune di Fasano, nell’ambito del progetto GUSTI finanziato dal Programma Interreg Italy – Croatia 2021 – 2027

Ufficio Stampa

Città di Fasano