Torna domenica 14 giugno la “Corri Francavilla”, giunta alla sua XIX edizione. La manifestazione, organizzata dall’ASD Team Francavilla, è una gara podistica su percorso di 8 chilometri valida per il Circuito Provinciale “Sulle vie di Brento”. Il raduno è fissato per le ore 7.30 in viale Lilla, con partenza alle ore 8.30. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana e il supporto della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Provinciale di Brindisi.
In parallelo alla gara, l’ASD Team Francavilla organizza una camminata ludico-motoria aperta a tutti i non tesserati: un’occasione per partecipare alla giornata indipendentemente dal livello di preparazione atletica, all’insegna del movimento e della condivisione.
“Siamo particolarmente legati a questa manifestazione anche perché rappresenta la naturale prosecuzione della Corsa per la Legalità, che lo scorso anno abbiamo condiviso proprio nell’ambito dello stesso trofeo, unendo il valore dello sport a un forte messaggio civico” dichiara Domenico Attanasi, assessore allo Sport. “Lo sport ha questa straordinaria capacità: trasforma gli spazi urbani in luoghi di incontro, partecipazione e appartenenza. Vedere le nostre strade attraversate da centinaia di runner significa raccontare una Francavilla viva, dinamica e sempre più orientata alla promozione dell’attività sportiva.”
“Diciannove edizioni sono il segno di un rapporto solido tra la città e questa manifestazione” afferma il sindaco Antonello Denuzzo. “Il fatto che accanto alla gara competitiva ci sia uno spazio aperto a tutti dice qualcosa di importante su cosa dovrebbe essere lo sport: non solo performance, ma occasione di partecipazione per chiunque voglia esserci.”
“Corri Francavilla” torna domenica 14 giugno con la XIX edizione
Torna domenica 14 giugno la “Corri Francavilla”, giunta alla sua XIX edizione. La manifestazione, organizzata dall’ASD Team Francavilla, è una gara podistica su percorso di 8 chilometri valida per il Circuito Provinciale “Sulle vie di Brento”. Il raduno è fissato per le ore 7.30 in viale Lilla, con partenza alle ore 8.30. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana e il supporto della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Provinciale di Brindisi.