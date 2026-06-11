Torna domenica 14 giugno la “Corri Francavilla”, giunta alla sua XIX edizione. La manifestazione, organizzata dall’ASD Team Francavilla, è una gara podistica su percorso di 8 chilometri valida per il Circuito Provinciale “Sulle vie di Brento”. Il raduno è fissato per le ore 7.30 in viale Lilla, con partenza alle ore 8.30. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana e il supporto della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Provinciale di Brindisi.

In parallelo alla gara, l’ASD Team Francavilla organizza una camminata ludico-motoria aperta a tutti i non tesserati: un’occasione per partecipare alla giornata indipendentemente dal livello di preparazione atletica, all’insegna del movimento e della condivisione.

“Siamo particolarmente legati a questa manifestazione anche perché rappresenta la naturale prosecuzione della Corsa per la Legalità, che lo scorso anno abbiamo condiviso proprio nell’ambito dello stesso trofeo, unendo il valore dello sport a un forte messaggio civico” dichiara Domenico Attanasi, assessore allo Sport. “Lo sport ha questa straordinaria capacità: trasforma gli spazi urbani in luoghi di incontro, partecipazione e appartenenza. Vedere le nostre strade attraversate da centinaia di runner significa raccontare una Francavilla viva, dinamica e sempre più orientata alla promozione dell’attività sportiva.”

“Diciannove edizioni sono il segno di un rapporto solido tra la città e questa manifestazione” afferma il sindaco Antonello Denuzzo. “Il fatto che accanto alla gara competitiva ci sia uno spazio aperto a tutti dice qualcosa di importante su cosa dovrebbe essere lo sport: non solo performance, ma occasione di partecipazione per chiunque voglia esserci.”