La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un nuovo messaggio di allerta meteo che segna il ritorno dell’instabilità dopo una fase di tempo stabile e soleggiato.

Oggi: allerta gialla dalle ore 13 per circa 11 ore

Per la giornata dell’11 giugno 2026 è prevista una fase di maltempo a carattere temporalesco che interesserà quasi tutta la regione.

L’allerta di criticità gialla per rischio idrogeologico da temporali scatterà a partire dalle ore 13:00, con una durata stimata di circa 11 ore, quindi fino alla tarda serata/notte.

Sono interessate tutte le zone di allerta regionali (Puglia A, B, C, E, F, G, H e I), con fenomeni attesi a carattere sparso ma localmente intensi: rovesci, attività elettrica, possibili grandinate e raffiche di vento.

Domani: migliora ovunque, resta attenzione sulla fascia sud della provincia di Brindisi e sul Salento

Per la giornata del 12 giugno 2026, il quadro meteorologico mostra un progressivo miglioramento.

Su quasi tutta la regione è prevista criticità verde, quindi assenza di fenomeni significativi.

L’unica eccezione riguarda la zona Puglia D (Brindisi e Salento), dove permane una fase di attenzione per rischio idrogeologico da temporali dalle 00:00 fino alle ore 12:00, legata a residui fenomeni instabili nelle prime ore della giornata.