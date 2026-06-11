June 11, 2026
Giu 11, 2026    Posted by    news

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un nuovo messaggio di allerta meteo che segna il ritorno dell’instabilità dopo una fase di tempo stabile e soleggiato.

Oggi: allerta gialla dalle ore 13 per circa 11 ore

Per la giornata dell’11 giugno 2026 è prevista una fase di maltempo a carattere temporalesco che interesserà quasi tutta la regione.

L’allerta di criticità gialla per rischio idrogeologico da temporali scatterà a partire dalle ore 13:00, con una durata stimata di circa 11 ore, quindi fino alla tarda serata/notte.

Sono interessate tutte le zone di allerta regionali (Puglia A, B, C, E, F, G, H e I), con fenomeni attesi a carattere sparso ma localmente intensi: rovesci, attività elettrica, possibili grandinate e raffiche di vento.

 

Domani: migliora ovunque, resta attenzione sulla fascia sud della provincia di Brindisi e sul Salento

Per la giornata del 12 giugno 2026, il quadro meteorologico mostra un progressivo miglioramento.

Su quasi tutta la regione è prevista criticità verde, quindi assenza di fenomeni significativi.

L’unica eccezione riguarda la zona Puglia D (Brindisi e Salento), dove permane una fase di attenzione per rischio idrogeologico da temporali dalle 00:00 fino alle ore 12:00, legata a residui fenomeni instabili nelle prime ore della giornata.

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