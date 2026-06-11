Il Comune di Francavilla Fontana ha avviato un progetto di monitoraggio della qualità dell’aria, finanziato dalla Regione Puglia, per affrontare le criticità legate alle emissioni di particolato PM10 da riscaldamento domestico a biomassa. Il progetto, affidato alla società Techné Consulting, prevede il censimento degli impianti a biomassa presenti sul territorio, campagne di sensibilizzazione sui rischi legati a un uso scorretto di stufe, caminetti e caldaie a legna o pellet, e la costruzione di un Laboratorio Pilota con cittadini e installatori di impianti.

Venerdì 12 giugno 2026 alle ore 17.30, presso la Sala Belvedere di Castello Imperiali, si terrà il primo convegno pubblico dedicato al progetto, aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Antonello Denuzzo, l’ing. Gaetano Padula (Dirigente Area Urbanistica e Ambiente) illustrerà il progetto nel suo complesso: il finanziamento regionale ottenuto, le attività previste e i tempi di attuazione. Rita Vaccaro ed Enzo Piscitello di Techné Consulting presenteranno le attività di censimento e analisi sull’utilizzo di biomasse per il riscaldamento domestico a Francavilla Fontana e il funzionamento del Laboratorio Pilota. Gigliola Palazzo di Legambiente affronterà il tema del rapporto tra qualità dell’aria e qualità della vita nelle aree urbane. L’assessora alle Politiche Sociali Maria Giovanna Lupo e Irene Milone, responsabile S.A.I. – Il Melograno Coop. Soc., presenteranno i progetti di inclusione e le attività sul territorio a sfondo ambientale condotte nell’ambito delle progettualità legate al Sistema di Accoglienza e Integrazione. L’assessore all’Ambiente Vanni Calò relazionerà sulle politiche ambientali dell’Amministrazione. La moderazione dell’incontro è affidata a Claudia Turba (Antenna Sud).

“Il convegno del 12 giugno apre al pubblico un percorso che il Comune conduce con metodo e trasparenza” dichiara l’assessore all’Ambiente Vanni Calò. “Il progetto ci consentirà di avere per la prima volta un quadro preciso degli impianti a biomassa presenti sul territorio: il punto di partenza per interventi concreti e mirati.”

“Al convegno presenteremo le giornate di raccolta rifiuti che stiamo organizzando insieme al S.A.I.” dichiara l’assessora alle Politiche Sociali Maria Giovanna Lupo. “Momenti di cura del territorio in cui cittadini e ospiti del sistema di accoglienza lavoreranno fianco a fianco: ambiente più pulito e comunità più coesa sono, per noi, due obiettivi che vanno nella stessa direzione.”

“Parlare di qualità dell’aria significa parlare della salute di chi vive in questa città” afferma il sindaco Antonello Denuzzo. “Questo progetto ci mette nelle condizioni di farlo con dati alla mano, superando le impressioni e ragionando su basi concrete. Il convegno del 12 giugno è il primo passo: un’occasione aperta a tutta la cittadinanza per conoscere il progetto e contribuire a costruire una risposta collettiva.”