Il Sindaco di Cellino San Marco, Marco Marra, in carica già da quattro anni, ha ritenuto opportuno azzerare e ridefinire le deleghe assessorili.

Una decisione che il Sindaco ha assunto con serenità e senso di responsabilità, nell’esclusivo interesse della comunità cellinese.

Fin dall’inizio del mandato, il Sindaco Marra ha interpretato il proprio ruolo con senso delle istituzioni, spirito di servizio e piena assunzione di responsabilità rispetto alle scelte compiute dall’Amministrazione Comunale. Il compito di chi guida un’ amministrazione, ha sempre sostenuto, prevede l’onere di garantire equilibrio, continuità e stabilità, soprattutto nei momenti in cui è necessario compiere scelte difficili.

Di seguito la sua dichiarazione:

“Nell’ultimo periodo, il venir meno della necessaria coesione all’interno della maggioranza su alcuni aspetti politico-amministrativi e organizzativi mi ha indotto ad avviare una profonda riflessione sul prosieguo del mio impegno alla guida di Cellino San Marco. Una riflessione seria e severa, condotta con senso di responsabilità e nel rispetto del mandato che i cittadini mi hanno affidato.

In quel momento, infatti, ho valutato l’ipotesi di compiere una scelta molto forte, rimettendo ogni valutazione sul futuro amministrativo esclusivamente all’interesse e alla scelta della comunità.

Tuttavia, le numerose manifestazioni di vicinanza, sostegno, solidarietà e fiducia ricevuti in questi ultimi giorni da tanti cittadini, mi hanno convinto a proseguire con ancora maggiore determinazione nel percorso intrapreso.

È proprio da questa consapevolezza che nasce la decisione di ridefinire le deleghe assessorili, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento dell’azione amministrativa, ristabilire le condizioni di piena condivisione degli obiettivi di governo e affrontare con efficacia e responsabilità le sfide che attendono la nostra comunità.

Quattro anni di sfide complesse, risultati importanti e situazioni che hanno richiesto impegno, determinazione e capacità di fare squadra.

Oggi, le sfide da affrontare sono tante e complesse, caratterizzate da progetti in corso, impegni già assunti e obiettivi che richiederanno, nei prossimi mesi, la massima attenzione, chiarezza organizzativa e piena efficacia dell’azione amministrativa.

Proprio in questa prospettiva, si legge nella nota ufficiale, e nell’esclusivo interesse della comunità, si è ritenuto opportuno procedere all’azzeramento delle deleghe assessorili e alla loro successiva ridefinizione. Una decisione finalizzata a rafforzare il coordinamento dell’attività amministrativa e a garantire la continuità dell’azione di governo in una fase che richiede coesione, presenza e piena condivisione degli obiettivi istituzionali.

“Quindi, continua il sindaco Marra, non un attaccamento alla poltrona. Chi è attaccato alla poltrona difende una posizione. Io difendo un progetto nato dall’impegno e dalla dedizione per il mio paese”.

Per il Sindaco Marra, le istituzioni hanno il dovere di guardare avanti. Chi è chiamato ad amministrare una comunità deve assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, soprattutto quando queste sono orientate a tutelare il buon andamento dell’ente, la realizzazione dei programmi avviati e la capacità di affrontare con efficacia le sfide future.

Con spirito di abnegazione e con tutti i rischi che le decisioni possano comportare per l’assise comunale futura, ha ritenuto di ridisegnare la nuova squadra consentendo l’ingresso a due new entry, due giovani consiglieri comunali di maggioranza.

La nuova squadra è così ridisegnata:

Lorenzo Mazzotta, Vice Sindaco — Urbanistica, Attività produttive

Antonio Cascione — Sport, Politiche giovanili, Igiene e ambiente, Energie rinnovabili, Attività cimiteriali

Emanuela Ferulli — Servizi sociali, Personale, Affari legali, Programmazione e formazione

Giada Occhibianco — Bilancio, Tributi, Spettacoli ed eventi

«Ho sempre ritenuto che il compito di chi guida un’Amministrazione sia quello di garantire equilibrio, continuità e stabilità

La scelta compiuta oggi va letta esclusivamente in questa chiave: assicurare al Comune le migliori condizioni per proseguire il percorso intrapreso, consolidare il lavoro svolto e affrontare con determinazione gli impegni che attendono la comunità cellinese» ha dichiarato il Sindaco Marra.

L’impegno del Sindaco resta invariato: dedizione, equilibrio e disponibilità al confronto, sempre al servizio dei cittadini. Al primo posto l’interesse pubblico, la credibilità delle istituzioni e il futuro del territorio.

Il sindaco Marco Marra