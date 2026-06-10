È stato pubblicato l’Avviso pubblico “Consiglio Aperto” (ACA 2026), un provvedimento a cura del Consiglio regionale nato per sostenere e finanziare progetti di cittadinanza attiva, coesione sociale e valorizzazione del territorio.

“L’obiettivo dell’Avviso ACA 2026 – dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli – è accorciare le distanze, consolidare il rapporto con i territori e, soprattutto, favorire la partecipazione diretta dei cittadini e delle cittadine affinché possano percepire il Consiglio Regionale come un luogo aperto e vicino. La forza di questo provvedimento sta nella sua diffusione ed eterogeneità: l’avviso è rivolto a una platea vastissima che unisce il mondo pubblico e il privato, dalle associazioni culturali alle fondazioni, dalle imprese e cooperative fino alle istituzioni scolastiche e universitarie. Ringrazio il Segretario Generale del Consiglio, Mimma Gattulli, e gli Uffici della Sezione Politiche di genere e cittadinanza attiva per il lavoro svolto. Invito i pugliesi a cogliere questa opportunità per rendere la Puglia sempre più partecipe, coesa e protagonista”.

L’Avviso ACA 2026 mira a sostenere iniziative di rilievo regionale come mostre, convegni, premi ed eventi aperti al pubblico. La procedura di presentazione delle domande avverrà interamente in modalità digitale.

Tutti i dettagli sui requisiti di ammissibilità, sui criteri di valutazione e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul portale istituzionale del Consiglio regionale.