Esperienza, personalità e una grandissima fame di vittorie. Si presenta con queste credenziali Anna Caneva, il nuovo importantissimo tassello al centro della Olio Pantaleo Fasano. Un acquisto di spessore assoluto per la società fasanese, che si assicura una giocatrice dalla mentalità vincente e dal curriculum invidiabile.

Trentaquattro anni, 186 centimetri di altezza e originaria di Rossano Veneto (VI), Anna Caneva ha dedicato la sua vita alla pallavolo, girando l’Italia da nord a sud mossa da un amore incondizionato per questo sport.

Il percorso sportivo di Caneva prende il via nelle giovanili del Bassano del Grappa, per poi compiere il salto di qualità nella stagione 2006/07 con la prestigiosa maglia del Club Italia in serie B1. In tre stagioni intense, la centrale veneta colleziona anche presenze a livello europeo con la Nazionale Under 18, fino al debutto ufficiale in Serie A2 nell’annata 2009/2010.

Nel suo palmarès spiccano due trofei di grandissimo prestigio: due Coppe Italia di Serie A2, conquistate la prima nel 2017/18 con il San Giovanni in Marignano e la seconda nel 2021/22 con il Brescia. Nelle ultime stagioni ha vestito la maglia di Offanengo, disputando due campionati consecutivi prima di accettare la sfida lanciata dal Fasano.

Quello di Anna Caneva a Fasano non è un debutto assoluto in terra pugliese, ma un gradito ritorno. La Puglia era evidentemente nel destino della giocatrice, che in passato ha già vestito con successo le maglie di altre due storiche piazze della regione: il San Vito dei Normanni (BR) e il Cutrofiano (LE).

Il ritorno nel tacco d’Italia coincide con la voglia di rimettersi in gioco in un progetto ambizioso, portando sotto rete quella mentalità vincente che l’ha sempre contraddistinta.

L’entusiasmo della nuova centrale è palpabile nelle sue prime dichiarazioni ufficiali:

“Torno in Puglia piena di entusiasmo, carichissima e con la voglia di toglierci più soddisfazioni possibili, mettendo la mia esperienza e la mia personalità a disposizione della squadra e dello staff. Se scelgo di continuare a giocare è per poter raggiungere sempre nuovi obiettivi e continuare a provare certe emozioni che solo il campo sa dare. E questa società mi ha trasmesso proprio ciò che cercavo. Non vedo l’ora di tornare a vivere la Puglia, il palazzetto pieno e il nuovo campionato”.

I tifosi della Olio Pantaleo Fasano possono sognare: al centro della rete ci sarà un muro invalicabile pronto a trascinare la squadra verso nuovi e ambiziosi traguardi.

Giada Amatori