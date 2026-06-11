Giovedì 18 giugno p.v. alle ore 18.30 presso il Castello Dentice di Frasso di San Vito dei Normanni (Brindisi), la giornalista Rai Ilaria Grillini, esperta di case reali, presenterà il suo nuovo libro “Le donne di Carlo” edito da Rai libri. Dopo i saluti da parte della padrona di casa, Fabrizia Dentice di Frasso, Ilaria Grillini dialogherà con la giornalista Rai, esperta di costume, Laura Pranzetti Lombardini e con la giornalista di Telenorba Maria Liuzzi.

Trattasi di un romanzo che incuriosisce il lettore in quanto l’autrice, con dovizia di particolari, fa una carrellata su sette figure femminili (dalla Regina madre fino alle nuore Kate e Meghan) che hanno inciso sulla vita di Re Carlo, accompagnando il lettore dentro i rapporti più intimi della vita del Sovrano.

Seguirà cocktail.

Si ringraziano i partner:

• Giuseppe Fasano Ceramiche

• Leone de Castris Vini

• Pasticceria Emalu

• ADSI

INGRESSO LIBERO