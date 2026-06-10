Si conclude il viaggio itinerante di “La Mia Economia: trasforma la tua idea in un’impresa”, il ciclo di incontri dedicato all’auto-imprenditorialità femminile promosso dal progetto “Ali di Farfalle – seconda edizione”. L’ultimo appuntamento si terrà giovedì 11 giugno, alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale in Via W. Tobagi a San Donaci (BR).

L’incontro chiude un intenso calendario di 6 appuntamenti pubblici che ha attraversato i comuni dell’Ambito Sociale di Mesagne, toccando le città di Latiano, San Pietro Vernotico, San Pancrazio Salentino, Erchie e Cellino San Marco.

Il progetto, nato per supportare le giovani mamme e le donne nel rientro nel mondo del lavoro, ha offerto strumenti concreti di alfabetizzazione finanziaria e orientamento professionale. Grazie alla collaborazione tra Conchiglia APS, il Consorzio ATS BR4 e l’UGDCEC di Brindisi, le partecipanti hanno potuto acquisire maggiore consapevolezza, trasformando le proprie attitudini in potenziali progetti d’impresa.

La tappa di San Donaci non è un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio. Le donne che hanno preso parte al percorso avranno l’opportunità di accedere a un percorso di affiancamento personalizzato a cura dell’UGDCEC di Brindisi. Questo servizio di consulenza accompagnerà le aspiranti imprenditrici fino a novembre 2026, fornendo assistenza mirata per l’accesso a opportunità di finanziamento e ai bandi attivi, consolidando così l’impegno verso un’autonomia economica reale e duratura.

All’incontro parteciperanno:

Giancarlo Miccoli, Sindaco di San Donaci

Arcangela De Mitri, Assessora ai Servizi Sociali, Comune di San Donaci

Lucrezia Morleo, Presidente del Consorzio ATS BR4

Roberta Lupo, Responsabile dell’Ufficio Demografia, Cultura e Affari Sociali

Anna Settanni, Presidente di Conchiglia APS

Cosimo Simone, Presidente UGDCEC Brindisi

L’iniziativa, che rientra nelle attività del progetto “Ali di Farfalle – inclusione sociale e lavorativa delle mamme neet, seconda edizione” realizzato grazie al sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, è gratuita e ad accesso libero. La cittadinanza, e in particolare le donne interessate ad avviare un percorso di crescita professionale, sono invitate a partecipare.