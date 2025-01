I lavoratori della centrale Enel di Cerano e del Petrolchimico di Brindisi vengano considerati a tutti gli effetti come possibili destinatari dei benefici previdenziali riservati a chi ha lavorato a contatto con amianto o con agenti chimici.

A chiederlo con forza è il vice sindaco di Villa Castelli Francesco Amico.

“Occorre una mobilitazione generale che non può non vedere in prima fila anche le istituzioni – ha dichiarato Amico – per consentire a tanti lavoratori di raggiungere anticipatamente la pensione, per giunta in un momento di grave crisi determinata dalle dismissioni in atto, sia a Cerano che nel Petrolchimico. Sarebbe la migliore risposta per alleggerire il dramma occupazionale nell’area di crisi industriale brindisina.

Per questa ragione ho chiesto ed ottenuto un interessamento diretto dell’on. Claudio Stefanazzi e del Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Mauro Vizzino”.

