Tragedia sulla SP85, che collega Torchiarolo alla Marina di Lendinuso, in provincia di Brindisi.

Intorno alle 20.00 un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è capovolta e ha preso fuoco.

Secondo le prime informazioni, pare che ci siano tre vittime. Sarebbero tre ventenni, due ragazze ed un ragazzo che avevano noleggiato la Porsche che ha preso fuoco.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, diverse ambulanze del 118, la Polizia Locale ed i Carabinieri.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. La circolazione è interdetta.

Seguono aggiornamenti.