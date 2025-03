Ancora una volta le Organizzazioni sindacali hanno tentato il dialogo con l’amministrazione Comunale, dopo la fase di confronto aperta in Prefettura in cui si erano dati degli indirizzi per salvare l’ultimo Asilo nido pubblico, in un incontro già rimandato dove il Sindaco ha ritenuto di non dover partecipare, probabilmente per non dover mettere la faccia sulla decisione presa di chiudere ed esternalizzare l’unico Asilo Nido Pubblico rimasto in provincia, le Organizzazioni Sindacali hanno tentato in ogni modo di far tornare sui propri passi l’amministrazione rappresentata dall’Assessore Saponaro che più volte si è dichiarato deciso ad esternalizzare e l’assessore Maglie che ha esposto le ragioni di carenza di personale dell’ente dietro a questa decisione.

La petizione popolare che ha raggiunto le 5000 firme, e che pure era servita in Prefettura per dimostrare quanto la cittadinanza tenesse a questa struttura, e stata derubricata dall’assessore Saponaro come non rappresentativa di chi usufruisce del NIDO per dire di quanto sia poco importante il parere di una Città intera in questa occasione.

La proposta di esternalizzazione è stata rigettata dai Sindacati che hanno a loro volta chiesto che l’amministrazione prendesse in considerazione una gestione mista che lasciasse il controllo al Comune tenendo di fatto l’ASILO Pubblico, si è definito che vi sarà un altro incontro il 20 marzo.

Il Sindaco Marchionna sarà presente per prendersi la responsabilità di dare un futuro a questa struttura PUBBLICA?

Come Organizzazioni Sindacali lo speriamo vivamente

FP CGIL, CISL FP, UILFPL, CSA RAL, R.S.U.