“Non voltarsi dall’altra parte”, chiede l’opinione pubblica della Città di Brindisi e certamente non lo fa questa Amministrazione comunale, che a nome mio personale e quale interprete di un sentimento comune della quasi totalità dei Brindisini, chiede innanzi tutto scusa a Leonardo e ad Antonio, i due giovani attivisti impegnati in un tour solidale per Gaza a bordo di una Fiat Panda, che è stata loro rubata e che era strumento principale e qualificante dell’opera di sensibilizzazione. Hanno subìto il furto nelle ore serali di ieri, nel momento più rilevante della loro presenza in città, proprio mentre esponevano ragioni e modalità della loro azione.

Non è mai scontato affermare i sentimenti del proprio rammarico e chiedere scusa per fatti dei quali non si è direttamente responsabili, ma oggettivamente coinvolti in quanto guide di una Comunità e non è scontato, nel contempo, sollecitare interventi perché, anche a distanza di tempo, ci possa essere un lieto fine e quindi un epilogo diverso di questa vicenda.

A noi preme sottolineare, tuttavia, che quella che i due giovanissimi hanno purtroppo sperimentato, non è la Brindisi che tutti insieme e fra non poche difficoltà ci si sforza di creare.

Con sincera ammirazione per il loro rialzarsi subito e proseguire il tour verso Riace, dunque, li invitiamo a tornare a Brindisi, non solo per raccontarci del loro impegno e degli esiti che esso sta determinando, ma auspicando anche che venga loro restituito il maltolto.

Giuseppe Marchionna